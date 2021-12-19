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常春藤盟校提早錄取 今年申請人數已近新高

編譯盧炯燊／綜合18日電
常春藤盟校布朗大學。(美聯社)
常春藤盟校布朗大學。(美聯社)

今年常春藤盟校收到的提早錄取申請接近歷史高位，雖然校方已全速展開作業，但受限於新冠疫情，對申請人及學校而言，愈來愈多不確定因素。

高中畢業生面對混亂的招生周期多出現焦慮，於是紛紛申請提早錄取，而大學方面也放棄了考試要求，停止了傳統的校園參觀，它們還要整理預留學額給予去年因為疫情關係而延遲入學的學生。

哈佛、布朗等大學的提早錄取申請人數均高於去年；至於賓州大學、達特茅斯學院及哥倫比亞大學的申請人數雖較去年下降，但仍遠高於近年來的平均。

布朗大學表示，今年收到的申請較去年增加11%，可能和該校擴大財務援助有關。

哥倫比亞大學今年共收到6305份提早錄取申請，較去年減少2%，但較之前的紀錄仍高出40%；至於達特茅斯及賓大，申請也分別減少1%及2%。

耶魯大學的申請數字同樣略減至7288名，錄取比率約為11%；儘管申請減少，但仍較2019年增加；減少的原因相信與耶魯禁止申請人在同時申請其他院校提早錄取有關。

哈佛今年有9406份申請，錄取率為7.9%，申請人數減少，但錄取率略高於去年。

普林斯頓大學今年以「會增加準學生及其家人的焦慮程度」為由，不再公布提早錄取及正常錄取的申請及錄取率；史丹福大學和康乃爾大學也已不再公布相關數據。

一般而言，提早錄取的錄取率較正常錄取的錄取率高，而提早錄取的申請者往往來自富有家庭，因為他們就讀的高中可能擁有強大的大學諮詢服務，也不需要經濟援助。

另外，由於愈來愈多學生同時申請多所大學，使得大學更難預測被錄取者會否真的入讀，增加了資源分配的難度。因為收學生太多，宿舍及課室不敷應用；收學生太少則無法達到收入目標。

耶魯大學 疫情 哥倫比亞大學

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