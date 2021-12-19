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有沒有看課綱？教授藏獎金實驗…學期結束沒人領

編譯徐薏茹／綜合18日電
威爾森教授放在置物櫃裡的現金彩蛋。(取自威爾森臉書)
威爾森教授放在置物櫃裡的現金彩蛋。(取自威爾森臉書)

有多少學生會認真閱讀課程大綱呢？田納西大學(University of Tennessee)表演藝術系副主任威爾森(Kenyon Wilson)做了一項有趣的實驗，他在上學期課程大綱中藏了一個小彩蛋，學生若由課綱中發現，就可以得到放在置物櫃中的獎金，然而這項實驗證明：沒有人認真讀課綱，威爾森準備的獎金最後仍好端端地躺在置物櫃中。

有線電視新聞網(CNN)18日報導，威爾森課綱提示寫道：「故此(第一位發現人得自由領取，147號置物櫃；密碼組合為15、25、35)，學生可能沒有資格補課……」，第一位發現的學生可以根據提示找到藏有獎金的置物櫃，取走50元鈔票；然而到了學期末，威爾森發現獎金仍原封不動，無人領取。他表示：「這是一個大學現象，沒人讀課程大綱，這就像安裝軟體時的同意條款，大家都勾選已閱讀，但根本沒人看。」

該堂課有71位學生，威爾森說他的課綱通常不會有太多更動，但這次配合疫情增添一些新資訊，「標準樣板沒有變，學校要我們在課綱最後列出許多法律相關資訊，但是我在第一堂課就告訴學生課綱上有些東西有更動，要他們保證自己讀過。」

威爾森把獎金放在置物櫃時留了一張紙條，寫著：「恭喜！請留下你的姓名和日期，這樣我就知道是誰發現這張紙條」。

威爾森說：「我抱著很大的希望，如果有學生在第一周就發現它，我會很高興」，他一直等到期末考過後才去檢查置物櫃，並且在臉書上公開他精心準備卻無人領取的小彩蛋。

對此一位學生表示：「我覺得威爾森博士這個實驗很聰明，讓音樂課的學生了解到就算資訊重複，還是要細讀課綱。」

威爾森的臉書貼文不僅引起學生的熱烈回響，也讓全國其他教授、老師動起腦筋；他打趣說：「也許2022年春季學期，會有最多人讀課綱。」

臉書 疫情

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