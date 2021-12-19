關島成「抗中」新前線 興建陸戰隊基地 明年初啟用

陸戰隊「布拉茲營」基地幕僚長鮑德溫(中)向到訪的陸戰隊將領卡瓦諾(左)簡報營地設施。(取自陸戰隊網站)

美軍陸戰隊刻在西太平洋小島關島興建近70年來第一座基地，預計明年啟用，將在當地訓練城市戰，顯見在軍方高層把焦點更放在亞洲，著重因應美、中關係緊張，於是這個遠離美國本土、幾乎遭美國人遺忘的領土，在對抗中國威脅上，「新前線」的地位愈發重要。

華爾街日報(WSJ)報導，想到關島，美國人較知道的是當地海灘漂亮；但陸戰隊「布拉茲營」(Camp Blaz)基地即將在2022年初正式啟用，象徵這座另有空軍、海軍基地的小島，就對付中國崛起而生的緊張，變得更為重要。

陸戰隊「布拉茲營」基地幕僚長鮑德溫(中)向到訪的陸戰隊將領卡瓦諾(左)簡報營地設施。(取自陸戰隊網站)

軍方表示，太平洋區若發生任何會把美軍捲進去的衝突，包括台海戰爭，關島勢必成為轟炸機、潛艦及部隊的前哨站；另外，因中方戰力增強，關島變得愈發脆弱。

大約六年前，中方推出一款新導彈，射程可抵達菲律賓東方約1500哩的關島，美方國防專家把導彈描述為「關島殺手」；五角大廈 最近估計，中國這款導彈數量已由數十枚增到大約300枚。

美軍高層正尋求數億元的經費，為關島添增更多硬體設施，以摧毀來襲的導彈，保護關島基地及大約15萬當地居民；國防部最新評估自己全球資產，矢言要升級關島空軍基地等軍事資產，凸顯當地的重要性。

關島及鄰近島嶼美軍部隊指揮官、海軍少將尼柯森(Ben Nicholson)指出，升級關島軍備當然很花錢，但當地居民是美國公民，土地是美國領土，因此軍方要確保本地、本區域人民受到保護。

官員指出，因中國加強產製軍武，中方導彈進而威脅到關島，已然成為華府最關切國安要務之一；五角大廈年度評估指出，中國人民解放軍已提升軍艦、戰機及核武的生產。

官員表示，中國今夏測試兩款極音速導彈，其中一款在接近標靶時，還射出額外的自動推進武器，這樣的科技還沒有其他國家實驗過。

美軍高層及國防學者表示，中國藉著讓美國及美國盟友在西太平洋區演習更為危險，而嚇阻他們，戰略目標在預防美方介入任何衝突，包括北京 真遂行對台灣的威脅，進攻台灣。

拜登 總統已呼籲中國國家主席習近平，雙方進行武器管制談判，但北京當局尚未有任何清楚的承諾。