我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

禁令將生效 中國廠商拿不到聯邦運輸經費

記者張聲肇／綜合報導
副總統賀錦麗(中)在北卡州夏洛特參觀電動巴士，車身標明「零排放」。(Getty Images)
副總統賀錦麗(中)在北卡州夏洛特參觀電動巴士，車身標明「零排放」。(Getty Images)

中國廠商不得取得美國聯邦運輸經費的禁令下周生效，洛杉磯地區的比亞迪美國廠被打個正著，美國柴油巴士轉型為電動車的前景頓時變得陰霾壟罩。

比亞迪自稱是具體實現拜登「生產零排放巴士」理想的工廠，美國廠員工數百人都加入了工會，更符合民主黨進步派的立場。

比亞迪發言人吉拉多特(Frank Girardot)說，比亞迪是美國人投資的公司，只不過因為總部在中國(深圳)，就成為美國政府打擊的目標。

他說，「我們不是中國。我們是私人公司，而且是有工會的公司。」

比亞迪被打個正著 柴油巴士轉型電動車受阻

比亞迪是美中經濟與科技較勁大勢下的絕佳「範例」：兩國競相推出零排放的產品，美國政界當然偏愛「純美國」公司；打著中國公司名號的比亞迪美國廠，即便電動車技術再先進，美國也要培養自己的公司。

國會從2019年就開始限制中國企業前來美國投資設廠，部分議員更禁止聯邦政府經費挹注比亞迪，希望擋住它來美設廠。

參院銀行住宅都會事務委員會主席、俄亥俄州民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)說，他不是輕易就對有工會的企業設限，但是美國不能永遠靠「中國政府支持」的企業來發展電動車，「美國納稅人的錢不能用來支撐與中國政府有關的公司。」

美國2020年電動巴士共有1369輛，其中205輛是比亞迪製造，338輛是美國公司Proterra製造，598輛由加拿大業者New Flyer生產。

比亞迪說它的加州工廠可年產1500輛，Proterra發言人勒維(Shane Levy)說該公司在南卡及加州的工廠可年產680輛，因此聯邦運輸部有信心美國業界有能力供應足量的電動車。

業界顧問洛德寶(Dan Raudebaugh)認為即將生效的禁令，短期會衝擊到比亞迪的供車能力，長期而言，也會降低業界的競爭力，讓製造成本難以下降，創新能力難以提升。

已經訂購比亞迪電動巴士的各地方交通單位可繼續拿聯邦經費五年，州政府和郡市政府也有補助購置經費可供運用；但這些基層交通單位如今發現，居然成了兩大經濟體鬥法的夾心餅，前景突然變得不明。

華盛頓州東部瓦拉瓦拉谷轉運局目前有四輛比亞迪巴士，總經理彼德斯(Angie Peters)說，沒有聯邦補助，她買不起電動巴士，她想趁聯邦經費還在的時候，多訂購新車，可是目前別的項目更需要錢，而改購其他廠牌，維修人員就要學兩套技術，也需更大的地方存放零件、設置充電站，在在都是困難。

電動車 加州 投資

上一則

常春藤盟校提早錄取 今年申請人數已近新高

下一則

美中台二軌對話報告：兩岸急需「權威溝通管道」

延伸閱讀

百人以上私企疫苗強制令 期限延長1個月

百人以上私企疫苗強制令 期限延長1個月
美國接連4波制裁中企 中國學者：本質是遏制對抗

美國接連4波制裁中企 中國學者：本質是遏制對抗
反萊豬公投未過 美：與台就食品議題持續接觸

反萊豬公投未過 美：與台就食品議題持續接觸
受美國制裁影響 「中海油」自多倫多交易所退市

受美國制裁影響 「中海油」自多倫多交易所退市

熱門新聞

王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

2021-12-18 13:24
康乃爾大學校長波拉克14日透過聲明證實，檢測團隊在大量染疫的學生樣本中，發現具有高度傳染性的Omicron變種病毒。(記者張宗智／攝影)

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

2021-12-14 21:33
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
王力宏(右)和李靚蕾已申請離婚。圖／聯合報資料照片

李靚蕾撕碎優質偶像王力宏：操弄媒體、大眾 導致社會價值觀偏差

2021-12-18 02:30
新冠變種病毒Omicron在美確診，衛生部門提醒公眾盡快打疫苗和補強針，並繼續做好防護。(美聯社)

美確診破5000萬 超越西班牙總人口 民眾快抓狂了

2021-12-14 09:18
資深電視新聞記者華勒斯宣布跳槽福斯的競爭對手CNN，擔綱主播。(美聯社)

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

2021-12-12 16:53

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了