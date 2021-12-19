禁令將生效 中國廠商拿不到聯邦運輸經費

副總統賀錦麗(中)在北卡州夏洛特參觀電動巴士，車身標明「零排放」。(Getty Images)

中國廠商不得取得美國聯邦運輸經費的禁令下周生效，洛杉磯地區的比亞迪美國廠被打個正著，美國柴油巴士轉型為電動車 的前景頓時變得陰霾壟罩。

比亞迪自稱是具體實現拜登「生產零排放巴士」理想的工廠，美國廠員工數百人都加入了工會，更符合民主黨進步派的立場。

比亞迪發言人吉拉多特(Frank Girardot)說，比亞迪是美國人投資 的公司，只不過因為總部在中國(深圳)，就成為美國政府打擊的目標。

他說，「我們不是中國。我們是私人公司，而且是有工會的公司。」

比亞迪被打個正著 柴油巴士轉型電動車受阻

比亞迪是美中經濟與科技較勁大勢下的絕佳「範例」：兩國競相推出零排放的產品，美國政界當然偏愛「純美國」公司；打著中國公司名號的比亞迪美國廠，即便電動車技術再先進，美國也要培養自己的公司。

國會從2019年就開始限制中國企業前來美國投資設廠，部分議員更禁止聯邦政府經費挹注比亞迪，希望擋住它來美設廠。

參院銀行住宅都會事務委員會主席、俄亥俄州民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)說，他不是輕易就對有工會的企業設限，但是美國不能永遠靠「中國政府支持」的企業來發展電動車，「美國納稅人的錢不能用來支撐與中國政府有關的公司。」

美國2020年電動巴士共有1369輛，其中205輛是比亞迪製造，338輛是美國公司Proterra製造，598輛由加拿大業者New Flyer生產。

比亞迪說它的加州 工廠可年產1500輛，Proterra發言人勒維(Shane Levy)說該公司在南卡及加州的工廠可年產680輛，因此聯邦運輸部有信心美國業界有能力供應足量的電動車。

業界顧問洛德寶(Dan Raudebaugh)認為即將生效的禁令，短期會衝擊到比亞迪的供車能力，長期而言，也會降低業界的競爭力，讓製造成本難以下降，創新能力難以提升。

已經訂購比亞迪電動巴士的各地方交通單位可繼續拿聯邦經費五年，州政府和郡市政府也有補助購置經費可供運用；但這些基層交通單位如今發現，居然成了兩大經濟體鬥法的夾心餅，前景突然變得不明。

華盛頓州東部瓦拉瓦拉谷轉運局目前有四輛比亞迪巴士，總經理彼德斯(Angie Peters)說，沒有聯邦補助，她買不起電動巴士，她想趁聯邦經費還在的時候，多訂購新車，可是目前別的項目更需要錢，而改購其他廠牌，維修人員就要學兩套技術，也需更大的地方存放零件、設置充電站，在在都是困難。