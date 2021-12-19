去醫院途中 等不及了 「特斯拉寶寶」自動駕駛下呱呱出生

賓州費城 小女嬰梅芙(Maeve)9月9日出生，她來到人世間的方式與眾不同：那一刻，她的父親開著特斯拉 (Tesla)電動汽車 ，啟動自動駕駛裝置，母親蹲在汽車前座地板上，產下了她。

來自中國的怡然(Yiran)和夫婿基廷(Keating Sherry)在上海彩虹橋國際學校任教時相識相戀，三年後於舊金山結婚；兩人的兒子拉法(Rafa)今年三歲，面對女兒梅芙如此戲劇性地到來，他們永生難忘。

準爸爸邊啟動自駕邊安撫 準媽媽蹲在汽車前座地板產下女嬰

回憶9月9日梅芙瘋狂誕生的經過，怡然告訴費城詢問報(Philadelphia Inquirer)，她是在半夜開始宮縮，「我對基廷說：『就是今天了，但應該不會很快發生才對。』」

早上8時30分，怡然正在洗衣服並準備送拉法去幼稚園時，事情有了變化，基廷覺得該帶妻子去醫院；「我把拉法放在車子後座後，怡然說她的羊水在幾秒鐘前破了。當時她要我先帶拉法去學校，再回來接她。但我想：時間緊迫，事不宜遲。」

怡然因為宮縮痛到幾乎不能走路，基廷協助她上了車；當基廷在交通尖峰時段瘋狂開車去醫院時，怡然一直蹲在乘客座位前的地板上。

腎上腺素直線飆升 他不斷祈禱「別搞砸」

基廷回憶道：「她捏著我的手，我以為她會把我的手捏碎。但我只對她說，『專心呼吸。』這其實也是我對自己的忠告；我的腎上腺素不斷飆升。」由於他們開的是特斯拉，基廷決定把手輕放在方向盤上，讓汽車自動駕駛，這樣就可以將更多注意力放在妻子身上。

回憶起那段戲劇性時刻，基廷說，他的腦海曾閃過無數思緒；「曾有一微秒的空白和禪意，但緊接著出現的是：別搞砸！怡然捏碎了我的手嗎？閃燈或自動駕駛？還是兩者都來。感謝特斯拉天才工程師傑出的自動駕駛設計！還要16分鐘是嗎？這16分鐘好像幾小時！」

與此同時，宮縮間隔只有一分鐘的怡然，只記得自己在想一件事：「我該用力推還是Hold住？X的，來吧！」

20分鐘瘋狂車程 到院前「天啊!她出來了」

從他們位於韋恩(Wayne)的家到保利醫院(Paoli Hospital)，只花了20分鐘，但女兒已等不及呱呱落地；車子停到醫院時，怡然宣布：「天哪，基廷。她出來了。」等在醫院門口的護士，迅速在汽車前座剪斷了怡然的臍帶。「一直等到兒科醫生說，『她很健康。恭喜！』我才終於鬆了一口氣，」基廷回憶道。

這對夫婦最終以兩人在疫情期間共同閱讀的小說「荷蘭之家」(The Dutch House) 裡的角色，為女兒取名為「梅芙」；至於她的中間名莉莉(Lily)則是為了紀念怡然的母親。

他們也打趣道，可能把中間名改成「特斯」(Tess)，以紀念梅芙在特斯拉汽車內誕生更合適；基廷還開玩笑地說：「如果梅芙在2037年獲准駕駛那輛特斯拉，我不會太驚訝。」