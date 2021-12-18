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曼欽反對兒童抵稅福利 西維州團體反彈

編譯潘勛／綜合17日電
聯邦參議員曼欽反對延長兒童抵稅福利，遭家鄉西維州團體抨擊。(美聯社)
聯邦參議員曼欽反對延長兒童抵稅福利，遭家鄉西維州團體抨擊。(美聯社)

拜登政府推動兒童可享稅負抵扣額(CTC)，造福西維吉尼亞州很多家庭，但該州選出的民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)卻拒絕支持延長下去，目前在故鄉州已引發反彈；白宮則表示，如果社會開支案元月才獲參院通過，那麼將在2月補發元月抵扣額，一次給兩個月。

美聯社17日報導，拜登總統提出約2兆元的社會及環境開支案，目前卡在參院，中間派民主黨的曼欽是堅持不放法案過關的參議員之一；他對法案很多方面都表示關切，包括延長CTC。

倡議人士指出，今年稍早通過的擴大CTC，幫忙紓緩新冠疫情帶來的經濟損失，讓為人父母者每月得領到更多錢，合格家戶範圍也擴大；全國最窮州之一的西維州受惠更是立竿見影。

西維州預算及政策中心(West Virginia Center on Budget and Policy)執行理事凱莉•艾倫(Kelly Allen)說，西維州受惠於CTC最大；她說，疫情之前州內日子便不好過，因此CTC現在及未來長期都絕對有其必要。

財政部數據指出，15日撥發CTC給西維州約18萬1000戶家庭，平均每戶收到446元，受惠兒童30萬5000人；假如拜登的預算開支案未來幾天沒能通過，CTC給付就在本月之後終止。

西維州團體組成聯盟，由地方需求而向曼欽展開遊說，強調州內家庭受惠於擴大CTC的事實；「力挺西維州兒童團隊」(TEAM for West Virginia Children)會長麥凱(Jim McKay)便表示，稱頌CTC的聲音在州內各角落都聽得到，這項施政帶來深遠的正面影響。

艾倫警告說，假如不再發給CTC，或是法案協商拖太久，明年元月15日發不出來，那麼西維州5萬兒童就有陷入貧窮之虞；據估計五分之一西維州兒童活在貧窮當中，另全州兒童93%都符合領取CTC資格，比率為全國最高。

華盛頓大學指出，收取CTC的西維州民眾把領到的52%用在購買食物，39%用在替孩子購買衣服等生活必需品。

面對預算開支案今年恐無法過關，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)指出，拜登政府正在考慮有沒可能在2月一次發給兩個月的CTC；白宮及國會民主黨人都希望能在法案中延長給付CTC，但因曼欽作梗，法案勢必無法按預期在今年底前變成法律。

維州 拜登 白宮

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