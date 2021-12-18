南卡州大畢典致詞 拜登承諾推動投票權與警務改革

1961年畢業的聯邦眾議員克萊本(中)，60年後正式領得畢業證書。南卡州州大代理校長康耶斯(右)與拜登總統(左)在場見證。(Getty Images)

由於國會兩黨多月來的談判未能達成協議，拜登 總統承諾的投票 權及警務改革仍然停滯不前；他17日藉著在南卡州立大學12月畢業典禮發表演說，聲稱一定會為這兩個改革爭取立法。

身穿黑色禮服的拜登在演說中表示，儘管投票權改革法案已在眾院通過，但在參院則遭共和黨人多番阻撓，甚至拒絕辯論法案內容。

拜登聲言，這場戰鬥還沒有結束，民主黨 會繼續戰鬥直至完成它，誓要保護他口中的「神聖投票權」。

對於目前投票改革毫無進展的局面，全國有色人種促進會(NAACP)及多個民權團體均感到失望及沮喪，投票改革現已成為民主黨明年期中選舉前的優先事項。

另一個拜登誓要推動，但也同樣毫無寸進的就是警務改革。明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)去年5月被白人警察跪頸死亡引爆全美抗議浪潮，眾院今年3月通過警政改革法案，但法案在參院至今仍無進展。

拜登在演說中也談到他最近簽署成為法律的基礎建設法，但迴避了社會福利和環境法案。這些法案同樣停在參院，原因是民主黨籍的曼欽(Joe Manchin)反對。

拜登在講話中，還承諾幫助消除仇恨和種族主義，特別是南卡州立大學有不少非裔學生；他指出，其團隊的主要成員，不少畢業於歷史悠久的非裔學校，包括副總統賀錦麗。

南卡州立大學是81歲眾院民主黨黨鞭克萊本(Jim Clyburn)的母校，他是國會裡職位最高的非裔議員，因此拜登專程到來主持畢業典禮的同時，也給他頒授遲來的證書。

克萊本1961年畢業時並沒有12月的畢業典禮，當時只是透過郵寄收到畢業證書，而此次是由總統親自再頒授；克萊本沒有按照計畫向畢業生發表講話，相反加入畢業生行列領取證書。

與此同時，參院民主黨人17日私下舉行會議，與議會專家商討如何調整參院議事規則，以便繞過共和黨的阻撓，趕在明年期中選舉前通過選舉及警務改革法案；儘管沒有任何決定，但民主黨人聲稱已取得進展。