700科學家聯名 籲拜登不首先動用核武

包括21名諾貝爾獎得主在內共700名科學家，16日聯名致函拜登 總統，呼籲拜登宣布放棄總統動用核武的權力，削減三分之一已部署的核彈 頭，承諾戰時「不率先」使用核武；但在中國及俄羅斯 侵略氣焰日益張揚下，此倡議恐怕會面臨政治爭議。

紐約時報報導，聯名致函的時機，正是拜登宣布國家新的核武器管理戰略前夕，總統就任後一至兩年發布已成慣例；杜魯門依總統動用核武的權力下令原子彈轟炸日本，歷史上尚未有總統做出「戰時不率先使用核武」的承諾。

致函的科學家中，曾獲得諾貝爾物理學獎者包括巴利許(Barry Barish)、弗里德曼(Jerome Friedman)、格拉肖(Sheldon Glashow)、馬瑟(John Mather)等；亦有多名美國國家科學院(NAS)院士等。

但是部分國會議員擔憂，限縮核武是在中國及俄羅斯侵略氣焰日益張揚之際「主動自廢武功」；美國的盟友日本也暗示反對「不率先使用」的措辭，認為這會讓日本面臨更難應付非核武的攻擊。

美國外交關係協會(CFR)會長哈斯(Richard Haass)也說，敵人不會把這種承諾當回事，倒是會削弱盟友對美國的信心。

聯名信還呼籲拜登應將已部署的核彈頭削減至1000枚以下，但是除非俄羅斯同意跟進，不然此舉在政治上幾乎是不可想像的。

美國與俄羅斯2010年簽訂的「新削減戰略武器條約」(New Start)將雙方的長程核彈頭壓在1550枚以內，中國則拒絕與美國磋商裁軍。

雖然此事在國安、外交及政治上有爭議，但是聯名信上說，此舉對美國有益，例如放棄動用核武權可避免未來出現不穩定的總統、或是出於魯莽的攻擊命令；至於減少核彈頭，則可緩和與中、俄的軍備競賽。

此外，宣布不率先使用核武也能減少衝突升級至核戰爭的可能性，率先做出典範，讓其他擁核國家跟進仿效，故綜合來看反而有利美國國安。

紐時分析，拜登最後發布的核武戰略可能將審慎措辭，例如將使用核武限縮在特定的「唯一」目的，但恐怕得避免使用「永不」之類的措辭。