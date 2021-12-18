Omicron擴散 未來3-8周恐致「病毒暴風雪」

若Omicron在美國變得更普遍，健康照護系統可能難以應付。圖為華盛頓州研究人員研究新冠病毒。（美聯社）

曾任拜登總統新冠疫情 顧問的奧斯特霍姆(Michael Osterholm)警告，美國疫情持續惡化，加上Omicron 變種病毒快速擴散，可能在未來三到八周經歷一場「病毒暴風雪」(viral blizzard)；白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci)也表示，Delta病例大增，Omicron疫情來襲，打補強針無疑是最佳防疫方式，考慮重新定義「完全接種」的意涵。

Delta與Omicron夾擊，東北部和中西部病例大升，恐致第五波疫情；全美確診病例一日飆升31%，疫苗覆蓋率高的康乃狄克州兩周確診增162%。

拜登政府交接時期的疫情顧問奧斯特霍姆16日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目訪問時表示，若Omicron在美國變得更普遍，健康照護系統可能難以應付。

他說：「我們即將經歷一場病毒暴風雪，可能會在未來三到八周，看到數百萬人染疫，超過Delta變種病毒的確診數量，當前情況是一場潛在的完美風暴。」

科學家初步研究顯示，Omicron的傳染力比Delta強，但較不易使患者染重症。

佛奇：完全接種擬納補強針

Delta與Omicron兩種變種病毒夾擊下，東北部和中西部病例大升，恐導致第五波疫情。圖為紐約市民眾排隊作快篩檢測。(美聯社)

日前曾說，Omicron可能在月底到下月初，變成美國確診病例主要感染毒株的佛奇，17日在CNBC「財經論談」(Squawk Box)節目上說，補強針無疑是最佳抗疫辦法且會增加接種者的免疫力，並表示當局對於改變「完全接種」的定義抱持開放態度。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)17日也在「財經論談」上說，疫情加劇恐讓接種補強針變得困難，呼籲還在觀望補強針的人請盡速接種。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，Delta上周占所有確診病例的97%，Omicron占2.9%，但Omicron新病例在16日到17日增加31%，累計421例。

康州居民的接種率為全美前段班，74%居民完全接種，但康州近期疫情惡化，過去兩周確診增加162%，平均每天每十萬人有72人確診。

華盛頓州的整體確診率為每10萬人中39例，低於各州，但過去兩周病例激增230%。

東北部的疫苗覆蓋率高，但確診率仍居高不下，所幸死亡率偏低；中西部與大平原區的州則面臨病歿率激增的慘況，尤以密西根與蒙大拿州最慘。