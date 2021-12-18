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學校實施「檢測陰性可留校」 CDC支持

編譯林梅婕／綜合17日電
越來越多學校不再要求凡是曾與確診者接觸過的人都須隔離十天，代之以「檢測以留校」(test-to-stay)的政策，只要獲得陰性檢測結果，就可留在學校上課。（Getty Images）
越來越多學校不再要求凡是曾與確診者接觸過的人都須隔離十天，代之以「檢測以留校」(test-to-stay)的政策，只要獲得陰性檢測結果，就可留在學校上課。（Getty Images）

近來新冠疫情逐漸升溫，確診人數不斷增加，學校開始實施「檢測以留校」(test-to-stay)的政策，凡是曾與確診者接觸過的人不再須返家隔離十天，只要檢測結果為陰性，就可留校上課；聯邦疾病防治中心(CDC)17日表態支持，並稱先前在芝加哥和洛杉磯地區的實驗結果反應良好，鼓勵更多學校跟進。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「檢測以留校看來是個有效的公衛措施，協助我們盡可能讓孩子都能留在學校上課。」

根據CDC目前的校園防疫指南，倘若學校有人確診，被匡列與確診者接觸的人都必須即刻離開學校，並在家中自主隔離10天；不過CDC在聲明中說，無論是檢測留校或是匡列接觸者隔離，對校園防疫都是非常有效的策略。

前提是要配合戴口罩與其他防疫措施

越來越多學校不再要求凡是曾與確診者接觸過的人都須隔離十天，代之以「檢測以留校」(...
越來越多學校不再要求凡是曾與確診者接觸過的人都須隔離十天，代之以「檢測以留校」(test-to-stay)的政策，只要獲得陰性檢測結果，就可留在學校上課。（Getty Images）

如今全國已有數百所學校採取檢測以留校的做法，有些州政府甚至資助校園配合執行該政策，希望預防更多學生被迫長期脫離校園學習；此外，CDC強調，只要師生都能配合戴口罩及其他防疫措施，檢測留校就更能發揮效力。

同時，CDC也持續觀察其他學區實施檢測留校的成效，並公布兩項研究報告為該政策背書；其一是伊利諾州位於芝加哥以北的的湖郡(Lake County)，該郡於8月開始實施檢測以留校；但前提是必須確保在與確診者接觸時雙方都戴著口罩，而且接觸者沒有病症，並在接觸之後的一天、三天、五天和七天定期接受檢測。

上述實驗顯示，在匡列1000多名接觸者後僅16人確診，傳播率為1.5%；公衛官員們更為之振奮，鼓勵讓更多學生留校上課。

加州洛杉磯的幾所學校也在今年秋天實施類似的政策，獲得同樣正面的結果；在匡列7511名確診者接觸名單後，實施檢測留校後的二次傳播率為0.7%。

檢測 CDC 防疫

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