才稱搭機不需戴口罩 西南航空CEO國會作證後確診

西南航空執行長凱利兩天前才前往國會參院作證，質疑口罩令對防疫的必要性，17日就確診染疫。（Getty Images）

西南航空(Southwest Airlines)執行長凱利(Gary Kelly)17日證實染上新冠肺炎，屬輕症；而就在前兩天，凱利才與同業高層一道前往國會參院 參加聽證會，並在會上表達對口罩 令必要性的懷疑。

華爾街日報報導，15日出席參院聽證會的其他航空業高層包括美國航空(American Airlines)執行長帕克(Doug Parker)、聯合航空(United Airlines)執行長柯比(Scott Kirby)、達美航空(Delta Air Lines)營運長勞夫特(John Laughter)等。

當天的聽證會涵蓋的議題包括紓困案對航空業的幫助，以及收費、退費、員工接種疫苗 政策，還有口罩令、旅遊業展望及潛在的機師人力短缺等。

參議員韋克(Roger Wicker)問及乘客是否可讓乘客搭飛機不再受到口罩令約束時，凱利表示，飛機上有空氣過濾系統，故空氣事實上是流通的，口罩在增加衛生安全上「未必有多大貢獻」。

西南航空執行長凱利兩天前才前往國會參院作證，質疑口罩令對防疫必要性，17日就確診染疫。圖為西南航空公司班機。（美聯社）

結果兩天之後，西南航空發言人對外證實凱利已經染疫的消息；凱利已接種新冠第三劑補強針疫苗，聽證會前篩檢都是陰性，是聽證會後才發現為陽性，而當天的聽證會上，絕大多數與會者戴了口罩，但是發言時會脫下口罩。

參議員坎特威爾(Maria Cantwell)表示，凱利染疫的事實，凸顯出接種疫苗及遵守防疫的重要性。

凱利在確診的消息傳出後致信員工，對他在參院的發言造成的誤會道歉；凱利在信中澄清，他「完全同意」員工及旅客認為口罩是多一層保護的看法，西南航空支持聯邦政府包括口罩令在內的防疫要求，也沒有要求政府改變指引的意思。

美國新冠確診數近期有增加趨勢，16日的過去七天平均每日確診數為12萬1707人，多於一個月前的8萬5060人。