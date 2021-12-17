梅蘭妮亞跨足NFT「雙眼水彩畫」起標價186元

前第一夫人梅蘭妮亞跨足NFT新世界；她公開出售一幅名為「梅蘭妮亞的願景」NFT作品，並指這幅描繪她雙眼的作品是「令人嘆為觀止的水彩藝術」。(Getty Images)

前第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普 (Melania Trump)開始跨足NFT (非同質化代幣)新世界；16日她公開出售一幅名為「梅蘭妮亞的願景」(Melania's Vision)NFT作品，並指這幅描繪她雙眼的作品是「令人嘆為觀止的水彩藝術」。

梅蘭妮亞還在新聞稿表示，未來她將定期發表新NFT；除了NFT之外，她將在明年1月發起一場「具歷史意義的獨特拍賣」。

這幅「梅蘭妮亞的視野」是由藝術家馬克-安托萬·庫倫 (Marc-Antoine Coulon) 繪製，同時包括一條音頻訊息；在那段音訊中，梅蘭妮亞說：「我的願景是：帶著靈感、力量和勇氣向前看。」

該NFT作品16日上午的網站標價是186元；官網聲稱，它將為收藏家提供「力量和希望」，是「激勵護身符」；部分收益將捐贈給寄養社區兒童。

前第一夫人梅蘭妮亞跨足NFT新世界；她公開出售一幅名為「梅蘭妮亞的願景」NFT作品，並指這幅描繪她雙眼的作品是「令人嘆為觀止的水彩藝術」。(取材自梅蘭妮亞推特)

梅蘭妮亞自離開華府後，一直相對低調，但她針對跨足NFT發表聲明表示，「我很自豪地宣布投入新NFT，這體現了我對藝術的熱情，並將通過我的Be Best倡議行動，延續我對兒童的承諾。」梅蘭妮亞2018年於白宮推出她的兒童健康平台Be Best。

她表示，「我們將透過新科技平台，提供兒童包括編寫程式和軟體開發在內的電腦科學技能，讓他們在長大離開寄養社區後，持續茁壯成長。」

梅蘭妮亞的辦公室指稱，社群媒體公司Parler將協助推動梅蘭妮亞所致力的NFT；Parler自成立和運作以來，備受爭議。

梅蘭妮亞是跨足NFT市場的最新知名人物，此市場允許數位藝術收藏家追踪所有權。傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)12月稍早曾宣布他的NFT系列；前總統川普的前私人律師柯恩(Michael Cohen)最近也表示，將以NFT形式出售他坐牢時的紀念品。