「慾望城市」大人物捲性侵 2女痛訴被帶到公寓強暴

「慾望城市」劇中男星克里斯諾斯遭兩名女性指控性侵。（Getty Images）

「慾望城市」(Sex and the City)續篇影集「慾望城市：華麗下半場」(Sex and the city：And Just Like That)在相隔多年後近日登場，卻勾起兩名女性跳出來向指控飾演劇中「大人物」(Mr. Big)的男星克里斯諾斯(Chris Noth)，曾在2004年和2015年性侵 她們；諾斯16日發表聲明否認這些指控。

「好萊塢 報導」(The Hollywood Reporter)報導，兩名彼此沒有關聯的女性，分別在最近幾個月聯繫該報，聲稱她們過去曾遭諾斯性侵；現年40歲的柔伊(Zoe)說她遭性侵的時間是在2004年的洛杉磯 ，31歲的莉莉(Lily)說她2015年於紐約遭性侵；為保護兩人隱私，該報提及兩人均使用化名。

目前在娛樂業工作的柔伊10月聯繫「好萊塢報導」，指控克里斯諾斯2004年在西好萊塢公寓裡強暴她；她向記者表示，「那非常痛苦，我大聲喊『停！』但他沒有停。我說，『你至少用個避孕套好嗎？』他還笑我。」

她的一位朋友後來將當時22歲的柔伊帶到洛杉磯一家醫療中心，以證實她確實遭到性侵犯；但柔伊當時並未透露襲擊者的身分，並擔心此事可能影響她的職業生涯。

柔伊說，她後來開始經常做噩夢，工作時很難集中注意力，胃口也很差。「這麼多年」，她曾試圖再次埋葬記憶，但最近「揭露涉嫌襲擊者的需求增加了」。

另一位指控人莉莉現在是一名記者，她8月以電郵聯繫「好萊塢報導」表示一直是諾斯的粉絲；2015年，時年25歲的她在現已關閉的紐約8號夜總會VIP區擔任服務員，遇到60歲諾斯；諾斯邀她吃飯，帶她去他的公寓，然後強行進行性行為。

莉莉表示，「事情發生的時候我哭了。結束後，我去了洗手間，穿上裙子。我的感覺很糟。我曾喜愛這位明星多年，但所有夢想都消失了。」

●克里斯諾斯：兩情相悅

諾斯表示，這些故事可能來自30年前或30天前，但『不就是不』，我不會跨越這道界限。」他強調，這些接觸都是「雙方同意的」。

諾斯說：「很難不質疑這些故事出現的時機，但我知道這一點：我沒有攻擊這些女性。」