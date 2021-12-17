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麥當勞前CEO與下屬有性關係 退還1億資遣費換和解

編譯林梅婕／綜合16日電
麥當勞前總裁下台後被發現說謊，與多名下屬發生關係，將歸還逾1億元和解。（美聯社）
麥當勞前總裁下台後被發現說謊，與多名下屬發生關係，將歸還逾1億元和解。（美聯社）

麥當勞前執行長伊斯特布魯克(Steve Easterbrook)2019年因與女性下屬發生不當關係，以違反公司規定遭到開除；但公司事後發現伊斯特布魯克向調查人員說謊，他不止和一名下屬有關係，公司興訟追討鉅額資遣費；麥當勞16日發出聲明稱雙方已達成和解，伊斯特布魯克將返還1億500萬元的現金和股份，麥當勞也同意撤銷告訴，成為美國史上企業追討款項最大的一筆金額之一。

麥當勞執行董事會主席赫南德茲(Enrique Hernandez Jr)表明，希望伊斯特布魯克「為他的謊言、不當行為以及濫用職權的結果負起責任」，才能達到和解的目的。

麥當勞前總裁（左）下台後被發現說謊，與多名下屬發生關係，將歸還逾1億元和解。（美...
麥當勞前總裁（左）下台後被發現說謊，與多名下屬發生關係，將歸還逾1億元和解。（美聯社）

起初伊斯特布魯克在2019年被發現與員工發生戀愛關係，當時麥當勞董事會認為伊斯特布魯克「判斷力不佳」將他開除；為避免衍伸出冗長的法律訴訟，伊斯特布魯克獲得4000萬元的賠償。

不過後來該公司發現伊斯特布魯克在調查過程中說謊，甚至可能有其他涉及犯罪行為；透過伊斯特布魯克公司帳號轉傳到私人帳號的郵件中，有數十張裸體和情色的照片及影片，其中還包括公司員工。

此外，伊斯特布魯克還將價值數十萬元的股份給了一名與他發生性關係的女性作為獎勵；麥當勞指控，倘若伊斯特布魯克「沒有隱匿證據，而且一開始就坦承以對，該公司即可以合法的理由開除他」。

根據麥當勞與伊斯特布魯克的雇用合約，其中一項條款指明雇主在事後調查若發現員工被開除的事實，則有權追討資遣費；故麥當勞在2020年以「說謊、隱匿證據和詐欺」等事由控告伊斯特布魯克，也引發了一場企業界最著名的訴訟之一。

伊斯特布魯克的律師雖然發動告訴駁回的動議，但為了避免一場曠日廢時且代價高昂的訴訟，伊斯特布魯克最終坦承一切並向麥當勞道歉；他的道歉聲明中說道：「在我擔任執行長的期間，我違反了麥當勞的企業價值，也未能實現身為領導人的責任。」

麥當勞 詐欺

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