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美國會通過法案 全面禁止新疆產品 供應鏈添憂

記者張文馨／華盛頓報導
新疆維吾爾族人在自治區一處棉田採收棉花，國會參眾兩院通過法案全面禁止來自中國新疆的商品。（歐新社）
新疆維吾爾族人在自治區一處棉田採收棉花，國會參眾兩院通過法案全面禁止來自中國新疆的商品。（歐新社）

聯邦參院繼眾院之後，16日無異議通過「防止維吾爾族強迫勞動法」，將全面禁止來自中國新疆的商品，除非進口商能證明相關商品無涉「強迫勞動」，預計拜登總統近日就會簽署生效。

根據法案，除非能向美國海關提出「清楚且可信的證據」，證明這些商品製作過程中不涉及強迫勞動，否則所有來自新疆的商品，一律推定皆是強迫勞動而成，美國企業不得進口全部或部分「新疆製商品」；這項禁令將在法案生效後180天內開始執行。

中國新疆公路旁的廣告牌上寫著標語「依法治疆，團結穩定領土，文化潤領土，富民興土，...
中國新疆公路旁的廣告牌上寫著標語「依法治疆，團結穩定領土，文化潤領土，富民興土，長治久安」，國會參眾兩院通過法案全面禁止來自中國新疆的商品。（美聯社）

法案也要求國土安全部擬定清單，列舉與中國政府合作、壓迫新疆維吾爾穆斯林少數民族的實體。

這部法案衝擊的主要商品包含紡織、鞋靴和機電商品，因新疆為棉花和太陽能工業原料「多晶矽」的主要產地；紐約時報報導，部分拜登政府官員憂心這部法案可能削弱已經被中斷的供應鏈，為達到美國氣候目標增添變數。

新疆棉花去年的產量占中國約87%，中國棉花出口占全球出口的兩成，全球銷售的棉製服裝中，約有五分之一的製品來自新疆棉或紗。

「新疆棉爭議」來自於數次被媒體和智庫報導，當地政府要求維吾爾族手摘棉花；新華社曾報導，截至2019年機採棉花的比率不到一半；今年初中國內部掀起「力挺新疆棉」運動，抵制因人權問題拒用新疆棉花的企業商品，中國藝人也紛紛與相關公司解約，包含H&M、Nike、Adidas。

在這波企業抵制運動中，共和黨籍參議員魯比歐(Marco Rubio)提出「防止維吾爾族強迫勞動法」，以法律落實禁令；許多大型企業如Nike和可口可樂，在法案審查期間，均注資遊說盼弱化法案；稱法案若通過會影響美國企業在中國的供應鏈布局，但日前在眾院表決時，僅一名共和黨議員馬西(Thomas Massie)反對，參院16日的表決獲得無異議通過。

眾院通過這部法案時，白宮即表態，「拜登會支持國會決定，也會簽署這部法案。」

魯比歐表示，很多企業早就採取行動「淨化」供應鏈，針對那些還沒做的企業，他們再也不能使美國人在不知不覺中成為暴行的幫凶，那可是中國共產黨實施的種族滅絕。

新疆 維吾爾 拜登

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