美制裁中企 黑名單再增「解放軍研究機構」

商務部16日宣布，將對協助壓迫維吾爾族人民的「中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院」及其11個研究機構列入出口管制。圖為位於北京的解放軍軍醫研究院。（取自維基百科）

商務部 16日宣布，將對協助壓迫維吾爾族人民的「中國人民解放軍 軍事科學院軍事醫學研究院」及其11個研究機構列入出口管制；這是繼上周將開發臉部辨識軟體的商湯科技(SenseTime)列入黑名單後，拜登政府再度以捍衛人權和國家安全為由，對中企或機構實施管制。

商務部表示，為阻絕中國利用生物科技等美國技術，運用在軍事發展或迫害人權的監視系統，決定將34家相關中企和機構列入出口管制的「實體清單」；美國企業若未取得政府執照，不得從美國輸出技術或產品給這些中國企業。

路透引述一名商務部資深官員的說法表示，中國採取大規模壓迫性的社會控制，這些行動是美國政府致力解決科技遭誤用以監視人民的努力之一；此外，這名官員也提到，解放軍軍事醫學研究院涉及發展「大腦控制武器」，但並未進一步說明這項技術。

商務部16日宣布，將對協助壓迫維吾爾族人民的「中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院」及其11個研究機構列入出口管制。圖為商務部長雷蒙多。（路透）

此外，財政部認定大疆創新(DJI)、AI企業曠視科技等八家科技公司，參與以生物識別技術監控維吾爾族，疑與解放軍有關聯，限制美國投資人購買或出售這些企業的證券。

以架設海底網路電纜為業務的華海通信(HMN International，前身為華為海洋)、江蘇亨通海洋光網系統、江蘇亨通光電、上海傲視控制科技等公司，也被商務部點名意圖獲取美國技術，協助解放軍軍事現代化，被列入黑名單。

大疆創新為全球最大客用無人機製造商，在美國有一定市占率，美國政府去年以國安為由，要求聯邦機構禁用，商務部也在去年底將大疆創新列入出口管制實體清單，如今，財政部再祭投資禁令。

除了中國的企業與機構，這次被列入實體清單的國家，還有喬治亞、馬來西亞與土耳其，相關企業被認定協助伊朗 發展軍事系統；商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，中國及伊朗威脅全球安全與穩定。

國務卿布林肯(Antony Blinken)聲明表示，中國的國防和監視科技，正積極協助北京政府迫害少數民族和宗教少數派，包含設立數以千計的派出所、廣泛設置監控鏡頭、蒐集生物識別資料，以及透過互聯網進行侵入性監控。