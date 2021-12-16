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進入「日冕」探宇宙 NASA帕克號首觸太陽

記者張聲肇、編譯郭宣含／綜合報導
美國太空總署(NASA)太空船「帕克號」發射三年後，首度「觸碰」太陽，進入無人探勘過的太陽大氣層日冕，蒐集樣本和探勘恆星磁場。這一具有里程碑意義的壯舉，將讓人類更加了解太陽演化與其對太陽系的影響。圖為NASA提供的模擬圖。（美聯社）
美國太空總署(NASA)太空船「帕克號」發射三年後，首度「觸碰」太陽，進入無人探勘過的太陽大氣層日冕，蒐集樣本和探勘恆星磁場。這一具有里程碑意義的壯舉，將讓人類更加了解太陽演化與其對太陽系的影響。圖為NASA提供的模擬圖。（美聯社）

科學家宣布，國家航空暨太空總署(NASA)的「帕克太陽探測器」(Parker Solar Probe)4月8日首度接觸太陽，進入無人探勘過的太陽大氣層日冕(corona)，蒐集樣本和探勘恆星磁場；這項壯舉可更了解太陽演化與其對太陽系的影響，並進一步了解整個宇宙。

帕克號2018年發射三年後，終在4月首次「接觸到」太陽，達到NASA在60年前訂下的這個目標；NASA科學任務領導人哲布欽(Thomas Zurbuchen)表示：「帕克號接觸太陽，是太陽科學的歷史性時刻，實為非凡壯舉。」

帕克號太陽探測器工作團隊14日在美國地質物理聯合會(AGU)的秋季會議上，宣布帕克號至少「接觸」太陽三次，此消息傳回地球耗時數月，又經數月才獲證實；該研究發布於「物理評論快報」(Physical Review Letters)期刊。

太空船「帕克號」發射。（Getty Images）
太空船「帕克號」發射。（Getty Images）

帕克號2018年升空後，飛到離太陽中心800萬哩處，首次穿越太陽大氣層和外旋太陽風的「阿爾文」(Alfvén)邊界，太陽物質穿越此界線，便可脫離太陽引力以170萬哩時速飛向太空；帕克號至少順利進出日冕三趟。

初步數據顯示，根據地面控制站接獲的初步資料，帕克號8月第九度靠近日冕時，曾穿越阿爾文邊界，但科學家需要進一步分析；帕克號在11月十度接近日冕。

日冕最高溫度可達華氏180萬度，比太陽實際表面1萬340度的溫度更高。

密西根大學天體物理學家卡斯帕(Justin Kasper)對媒體表示，「我們第一次也最戲劇性進入日冕那次，探測器花了約五個小時…也許會認為這沒啥大不了，但帕克號當時以每秒62哩的高速橫跨。」

此外，在太陽巨大引力的加速下，造價15億元重量1400磅的帕克號，曾創下時速36萬5000哩的飛行紀錄。

探索計畫主持人、約翰霍普金斯大學科學家拉瓦菲( Nour Raouafi)說，日冕比預期中出現更多塵埃，探索日冕有助科學家進一步了解太陽風起源，以及太陽如何產生高溫並加速吹向外太空；由於太陽並無堅硬表殼，日冕便是太陽的活躍區，近距離了解這片高磁力區，有助了解可能干擾地球的太陽風暴。

帕克號發現太陽表面凹凸不平，NASA稱之為「尖峰和低谷」，太陽表面高低會隨著太陽風運動而改變。

在帕克號完成任務前，將在七年內接近太陽21次，並在2024年進入軌道距離太陽表面390萬哩的高度，比太陽系最靠近太陽的行星水星更貼近太陽，然後在2025年最後一次探勘日冕後結束任務。

NASA 太空 高溫

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