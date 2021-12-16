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1根髮夾換到價值8萬房子 她耗時1年半不花半毛錢

記者胡玉立／綜合報導
30歲的抖音博主史基珀以一只髮夾開始交易，最後換到一棟房子。（截自影片）
30歲的抖音博主史基珀以一只髮夾開始交易，最後換到一棟房子。（截自影片）

30歲的抖音博主(Tik Toker)黛米·史基珀(Demi Skipper)有500萬粉絲和近6400萬個讚，她記錄的事絕對與眾不同：在18個月內，她進行了28次「以物易物」交易；從一根髮夾開始，最後換到一棟價值8萬元有兩臥的房子；儘管一路障礙重重，但史基珀說她還沒玩完，而且她還打算「重來一遍」。

12月12日，史基珀在她名為@trademeproject的TikTok帳戶影片中，開懷大笑走向她換來的田納西州新家，一邊說：「這太不真實了，我辦到了。」

史基珀用TikTok影片記錄她自新冠疫情伊始幾個月後，開始設定目標，接著面對的各種戲劇性起伏；她的28筆交易包括用真空吸塵器換滑雪板、用Apple TV換Bose無線降噪耳機、用iPhone 11 Pro Max換了一輛2008年的Dodge Caravan廂型車等。一路以來，她得應付邊界封鎖、糟糕的鑽石估價和反對她的評論者；但她顯然樂此不疲。

來源：Trade Me Project

在接受華盛頓郵報採訪時，史基珀說：「我們正重新整修整棟房子，完工以後，我打算用這棟房子換一個髮夾：我要把房子送給真正需要它的人。」

史基珀有一份在移動支付服務Cash App的工作；她2020年5月在自己位於舊金山的公寓避疫工作時，看到加拿大博主麥克唐納 (Kyle MacDonald)2015年YouTube的一場TEDx演講，深受啟發；麥克唐納談的是他在2005年進行的14筆交易：從一個紅色迴紋針開始，最後換到一戶房子。

史基珀看了麥克唐納的影片後，試圖搜尋那幾年是否有其他人完成過類似交易，結果發現沒有別人做過，「我立刻就想，我要成為第二個這樣做的人。」她決心為自己進行這場實驗，並謹守兩條規則：不與認識的人交易，不花錢。

史基珀以影片記錄下交易的心情，並發布在TikTok上；一開始的前兩筆交易是用一根髮夾換一對粉紅色耳環、再換得三支酒杯。意外地，關注她的交易的人愈來愈多，追蹤者很快達到上千人；影片短短幾周就累積數百萬次觀看紀錄。

她的28筆交易包括四輛汽車、三雙運動鞋、MacBook Pro、Peloton運動器材和一個帶輪子的小木屋；來自全國各地的追隨者，有人協助她將車輛存放在他們的車庫裡，或幫她聯繫可能對她的交易有興趣的人。

史基珀說：「這世界發生了很多不好的事，人們的處境如此艱難，能有這樣閃亮的據點，知道人類真的非常棒，是很酷的事。」

抖音博主黛米·史基珀一開始用來以物易物的髮夾。（取材自Instagram）
抖音博主黛米·史基珀一開始用來以物易物的髮夾。（取材自Instagram）

TikTok App 田納西州

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