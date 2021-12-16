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「華裔前冰后」關穎珊 獲任命貝里斯大使

記者張聲肇、丁曙／綜合報導
拜登總統提名關穎珊出任駐貝里斯大使。（美聯社）
拜登總統提名關穎珊出任駐貝里斯大使。（美聯社）

拜登總統15日提名華裔前花式溜冰國手關穎珊(Michelle Kwan)出任駐貝里斯(Belize，亦稱伯利茲)大使，同時也提名前總統甘迺迪之女卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)出任駐澳洲大使，這兩項任命案均須獲參院同意。

兩度奧運得牌好手關穎珊是積極支持拜登競選的民主黨員，2006年獲國務院任命為第一屆公共外交特使；現年41歲、父母為香港移民的關穎珊在退役後，積極從事公共服務與外交活動，現職為國際特別奧運會理事暨財務長。

她於2006年成為美國國務院公共外交特使，代表政府與各國年輕人討論社會與教育議題。

貝里斯是中美洲唯一以英語為官方語言的國家，出生及成長於南加州的關穎珊說，「如果得到確認，我將為國家服務感到非常自豪。貝里斯具有悠久的歷史和文化，並且一直是美國的重要合作夥伴。我期待與貝里斯政府在經濟問題上合作，結束當前新冠肺炎流行病，並解決移民的根本原因。」

卡洛琳 ‧ 甘迺迪從拜登爭取民主黨提名起，就力挺拜登，在歐巴馬總統時期，任駐日大使。

到上周為止，參院只通過拜登所有任命駐外大使的16%，和過去三屆政府此刻70-90%的比率相差太多，國務卿布林肯呼籲參院加速審核。

拜登總統提名卡洛琳‧甘迺迪出任駐澳洲大使。（Getty Images）
拜登總統提名卡洛琳‧甘迺迪出任駐澳洲大使。（Getty Images）

拜登 關穎珊 提名

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