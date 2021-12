漫威首位亞裔超級英雄 「尚氣」劉思慕獲選年度突破藝人

華裔演員劉思慕15日被美聯社評為「年度最佳突破藝人」。(美聯社)

擔綱主演漫威(Marvel)第一部亞裔 超級英雄電影「尚氣與十環傳奇﹞(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的華裔演員劉思慕 (Simu Liu),15日被美聯社(AP)評為「年度最佳突破藝人」(AP's Breakthrough Entertainers of the Year)之一。

劉思慕現年32歲,這位生於中國的加拿大 籍演員,向美聯社談到自己曾在2014年發推文,呼籲漫威招募亞裔美國超級英雄的心情;當年的他,並不是在爭工作,而是對好萊塢現狀抱不平;「那時,我打開電視,覺得非常沮喪;身為一名苦苦掙扎的演員,我看到像我這樣的人所能做到的極限,」劉思慕說:「時間快轉五年,我已是現在的我。」

「尚氣」這部電影轟動一時,全球票房收入逾4.3億元,打破勞工節首映和疫情時期上映的電影紀錄。

「我一直以在好萊塢大放異彩為目標,但幾年下來,一無所成,然後2019年,最瘋狂的事情發生了……我得到各種難以置信的機會。最近一回是上『周六夜現場』(Saturday Night Live,SNL),還參加了紐約大都會博物館慈善晚宴(Met Gala),並有機會出現在「芝麻街」(Sesame Street);這種種經歷真是開心和榮幸。」

在享受成功的同時,劉思慕正放眼更大藍圖,「我們需要向亞裔美國人展示各種面向和光芒。這將是我職業生涯接下來的重點。」

劉思慕記得,自己長大後最仰慕的全球偶像是非裔男星威爾史密斯(Will Smith);當年,他在得知史密斯曾是好萊塢票房最高的演員後,大感驚訝;「因為他是有色人種演員;即使他並不是亞裔,但我仍覺得自己有一部分與他相關。」

劉思慕表示,「從小到大,像我這樣的人,真的只有成龍和李連杰。儘管我認為我很喜歡看他們,但總有一種距離感,因為我們來自非常不同的背景;而且我認為,他們被迫扮演的角色往往比亞裔真實面貌要誇張非常多。」

劉思慕五歲時,全家自中國移民加拿大多倫多。他出演加拿大喜劇「金氏便利店」(Kim's Convenience)廣為人知,該劇集播出第五季後因兩名創作者退出,於爭議中結束。他也主演過加拿大犯罪劇「血與水」(Blood and Water),該劇有英語、普通話和粵語對白。

劉思慕接下來的挑戰,是參與由馬克華柏格(Mark Wahlberg)主演的「亞瑟王」(Arthur The King),該片講述瑞典冒險賽車隊隊長穿越厄瓜多叢林時與一隻受傷的狗交朋友的故事。

劉思慕說:「我認為,設定目標,朝那方向前進是有道理的;允許自己認清自己的夢想和抱負,然後非常非常努力地達到目的地。」