前哈佛教授涉「中國計畫」開審 檢：中給生活費15.8萬

前哈佛大學化學系主任、奈米科學領域先驅利爾波2020年1月被捕，罪名是向政府隱瞞自己參與中國人才招聘「千人計畫」。圖為他去年1月30日在波士頓出庭。（美聯社）

前哈佛大學 化學系主任、奈米(或稱納米)科學領域先驅利爾波(Charles Lieber)14日在波士頓聯邦法庭受審，審理重點在於他是否曾在與中國大學關係的問題上，誤導美國國防部和其他部門；今年稍早另一椿類似案件以無罪開釋結束後，利爾波案對政府監管美中合作形成考驗，被視為司法部 打擊中國經濟間諜活動的最新風向球。

利爾波2020年1月被捕，罪名是向政府隱瞞自己參與中國人才招聘「千人計畫 」；利爾波對相關指控不認罪，其中包括兩項向當局作出虛假陳述罪名和四項未報告武漢理工大學收入的稅務罪行；他的律師辯稱，利爾波無意在從屬關係上誤導任何人。

檢方：每月拿5萬元 還送150萬建實驗室

檢方聲稱，利爾波自2012年開始參加中國「千人計畫」並簽訂每月最高5萬元合同，可在武漢理工大學工作，為當地學生和研究人員提供諮詢；獲得生活費高達15萬8000元，並獲逾150萬元贈款，用於在中國大學建立研究實驗室；利爾波同意代表中國大學發表文章、組織國際會議和申請專利。

起訴書稱，利爾波在2018年和2019年告訴國防刑事調查局特工和美國國家衛生研究院，自己從未被要求參與中國計畫；但檢方提到，利爾波的中國合同內容指稱，他有義務「承擔國家重點項目……這些項目符合中國國家戰略發展要求或站在國際科技研究領域前沿」。政府表示，它將證明利爾波說謊是為了保護自己在哈佛的聲譽和工作，以確保獲得聯邦研究資金的能力。

前哈佛大學化學系主任、奈米科學領域先驅利爾波(右)14日在律師陪同下出庭。他2020年1月被捕，罪名是向政府隱瞞自己參與中國人才招聘「千人計畫」。（路透）

因擔心失去關鍵科學領域領導地位，司法部正設法阻止美國技術、研究和其他專有信息轉至中國；檢方陸續指控十多名學者在申請聯邦納稅人支持其研究的同時，隱瞞自己與中國的關係；雖然這種從屬關係並不違法，但檢方表示，資助機構在決定支持哪些項目前，需要對相關情事有清楚了解。

少數非華裔學者被控 同事連署籲放人

一些面臨類似指控的教授已認罪，另一些教授則表示，關於需報告的內容規則以前並不明確，辯稱自己從未打算欺騙。遭指控的利爾波是少數非華裔學者。

今年3月，利爾波的數十名同事發出聯名信，描述62歲、患有無法治癒的淋巴瘤的利爾波是「不公正的刑事訴訟受害者」，並指這些案件「阻礙美國科學家與其他國家、尤其是與中國同行合作」。

前國安檢察官表示，這些聲援信在審判中對利爾波有利，可成為陪審團聽取意見的有力證據；公民自由和學術團體批評這些案件製造了懷疑環境，把中國人和亞裔污名化。與此同時，田納西大學機械航空生物醫療工程系教授胡安明(Anming Hu)9月被無罪釋放，他被控罪名是在申請研究資助用於太空總署(NASA)項目時，隱瞞了自己與中國的關係。

利爾波去年控告哈佛以支付法律費用，但未成功；哈佛大學表示，他的行為不在賠償政策範圍內，並辯稱「已知事實顯示，利爾波故意就其在中國的活動向哈佛和聯邦當局撒謊」。