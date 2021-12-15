防中國竊密合約限制多 阿聯暫停美F-35戰機交易

阿聯酋威脅將退出與美國簽訂的總值230億元F-35戰機和無人機等先進武器採購交易。圖為F-35 戰機。(美聯社)

阿聯酋(阿拉伯聯合大公國)因與美國在中國問題上齟齬不斷，認為美國為提防中國間諜 竊密而設置太繁瑣的安全程序，同時也是侵犯阿國主權，而威脅要退出與美國總值230億元F-35戰機和無人機等先進武器採購交易。

阿聯酋是在川普政府的後期與美國達成F-35戰機交易，美方官員表示，尚不清楚F-35戰機交易真的已告終，還是阿聯酋的高級軍事代表團在訪問五角大廈前的討價還價之舉，雙方定15日開始舉行兩天會談。

一名阿聯酋官員說：「我們已通知美國，將停止採購F-35戰機的會談。無論從安全方面的技術要求、對主權的侵犯以及成本效益的分析出發，我們都要對交易重新評估。」但阿國官員同時表示，美國仍是阿聯酋購買先進國防武器的主要供應方，未來可能重開採購F-35戰機的談判。

美官員：交易承諾仍在 過程反覆很正常

美方官員說，已收到阿聯酋威脅退出F-35戰機交易的信，但信是阿國政府一名低階官員發出的，可能是談判前的試探；但阿國其他官員承認，美國擔憂其先進軍事裝備的安全是合情合理之舉。

美國日益憂慮中國在阿聯酋的影響力，對F-35戰機和無人機等先進裝備的交易提出了防止被中國間諜竊密的安全要求；一名美方官員說：「我們仍然承諾交易，阿國有自己的顧慮，但我們也有，重要軍火的交易出現反覆再正常不過，希望通過軍事對話最終消除雙方的擔憂。」

阿聯酋駐美國大使表示，阿國政府對美國的軍售在過去一年沒有進展感到失望，「與美國的夥伴關係將繼續是我國最重要的對外關係之一，希望通過對話解決未來的問題。」

●若軍購告吹 美在中東失勢信號更濃

由於中國與阿聯酋的貿易關係密切，美國官員不斷表達對與阿國在安全合作上的憂慮。

如果阿聯酋退出F-35戰機交易，將是給中東等地區的美國盟友發出的信號：美國數十年來在中東發揮的安全保障作用正在式微；阿拉伯國家近年來已經對美國產生了憂慮，包括歐巴馬政府與伊朗達成的核協議、美國對沙烏地阿拉伯的石油 設施遭到攻擊沒有做出回應，以及美國倉促從阿富汗 撤軍。