布林肯首訪東南亞 演說全在批評中國脅迫行為

國務卿布林肯14日在印尼大學，以「自由開放的印太區域」為題發表演說。(Getty Images)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)14日在印尼大學，以「自由開放的印太區域」為題發表演說；他細數北京 在印太地區的脅迫行為，威脅到區域的自由開放，影響每年超過3兆美元的商業活動，美國與其他國家反制；他也重申，美國對台灣海峽的和平穩定有持久利益。

繼上任之初出訪亞洲，這是布林肯首度造訪東南亞，中國依然是焦點議題。

布林肯細數北京在區域內的脅迫行動，例如將開放水域畫為己有，以補貼其國企的方式扭曲開放市場，為反對特定國家的政策下達貿易禁令，參與非法捕撈作業，包括美國在內的印太各國都希望中國改變這些做法。

「北京的種種脅迫作為，每年影響超過3兆美元的商業活動。」布林肯說，這可是全球數百萬人的生活與福祉，當商業無法自由流通，所需商品流通受限，受影響的包含農場、工廠和醫院。

國際法庭2016年判決，裁定主張「中國聲稱南海主權的『九段線』違反國際海洋法公約」的菲律賓勝訴，布林肯說，美國和其他南海聲索國將持續反制相關過度主張的行為，「這也是為什麼我們對台灣海峽的和平與穩定有持久利益，這與我們的長期承諾一致」。

布林肯表示，捍衛以法治為基礎的世界秩序，不在於排擠任何國家，而是確保所有國家都能選擇他們的道路，免受脅迫；這不是「美國為中心」或「中國為中心」的區域競爭。

中外交部：挑撥離間 與拜習會精神不符

中國外交部發言人汪文斌回應稱，美方一方面渲染鼓吹所謂的「中國威脅」，一方面又表示無意衝突，這種自相矛盾的做法與中美元首會晤(指拜習視訊峰會)的精神不符，也難以得到地區國家的認同。

汪文斌在中方外交部例行記者會指出，美方應尊重以東盟(ASEAN，東協)為中心的區域合作架構，而非以意識形態畫線，拼湊小圈子，調動集團對抗，更不應作挑撥地區國家關係、破壞地區團結合作的攪局者。

美中舉行「海上軍事安全磋商」會議

另一方面，美軍印太司令部13日表示，美中軍方高階將領將在14日至16日舉行「海上軍事安全磋商機制協定」(Military Maritime Consultative Agreement, MMCA)的會議；這是繼今年9月的「美中國防政策協調會談」後，美中軍事官員又一次在既有架構下交流。

印太司令部戰略計畫與政策主任麥克菲利浦(Chris McPhillips)少將表示，「我們真摯期待能有坦率對話，拓展相互理解，降低軍事行動的安全風險」。

另據白宮發言人莎奇(Jen Psaki)14日表示，拜登總統歡迎國會就「防止維吾爾族強迫勞動法案」達成共識，並稱若法案通過總統將簽署生效。該法案將禁止進口所有來自新疆的產品，除非美國政府可以確定這些商品並非來自強迫勞動生產，大型企業如可口可樂等皆以擔憂其深植於中國的供應鏈遭破壞為由，注資遊說盼弱化這項法案。