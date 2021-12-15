肯州蠟燭廠員工：本想提早回家防災 主管威脅敢走就開除

肯塔基州一家生產蠟燭的工廠被龍捲風夷為平地、8人身亡。有員工爆料，稱意外來臨時上司竟然威脅他們「要是敢逃走就解雇」。（Getty Images）

10日晚間中部跨越四州的龍捲風 造成肯塔基州一間蠟燭工廠及伊利諾州亞馬遜 (Amazon)物流中心坍塌，分別導致八人及六人死亡；隨著倖存者漸漸康復，肯州蠟燭廠員工指控主管威脅員工提早下班者開除，亞馬遜則被指禁止員工使用手機 ，使他們無法獲知最新風暴資訊。

肯州蠟燭廠員工麥凱拉．艾莫里(McKayla Emery)表示，10日晚間共有兩波龍捲風，蠟燭廠平安度過第一次的龍捲風後，就有同仁因為擔心自己生命安全及家中親人狀況，要求提前下班回家，但現場主管不但不許，還威脅員工擅自提早下班者將被開除；不過還是有些人不吃這一套，在第一次龍捲風之後就走人了。

但廠方發言人弗谷森(Bob Ferguson)否認員工的指控，稱相關說法子虛烏有；他說：「我們不但自新冠肺炎流行以來就允許員工隨時離開，當天也沒有以開除相威脅，還依據政府單位的要求，定期舉辦各種演習訓練員工應對緊急狀況時『保命要緊』。」

不甩爭議 亞馬遜物流中心元旦恢復「禁用手機」

伊利諾州艾德華茲維爾的一家亞馬遜物流中心被指禁止員工使用手機，使他們在10日晚龍捲風來襲時無法獲知最新風暴資訊。該物流中心坍塌導致六人喪生。圖為當晚搜救現場。(美聯社)

而在伊州愛德華茲維爾市(Edwardsville)，亞馬遜物流中心的員工表示，公司不讓他們上班期間使用手機，導致沒有人知道龍捲風資訊；且公司並未從這次事件中獲取教訓，還發公告說1月1日恢復禁止隨身攜帶手機的規定。

一位當天偷帶手機上班的亞馬遜女員工說：「我們住在中西部，很常收到龍捲風警示簡訊；我一個最好的同事就說還好我偷帶手機，否則當天根本無法跑到避難所。」

亞馬遜發言人凱莉．南特爾(Kelly Nantel)否認員工指控，透過電郵表示「上班時可以帶手機」；但當被詢及是否會在1月1日禁止員工隨身攜帶手機時，南特爾拒絕回答。