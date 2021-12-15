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來不及長大…肯州龍捲風災後 已知12名兒童身亡

編譯陳韻涵／綜合14日電
肯塔基州梅菲爾德市的一間蠟燭工廠10日晚間遭龍捲風襲擊，圖為救災人員次日試圖找到倖存者。（美聯社）
肯塔基州梅菲爾德市的一間蠟燭工廠10日晚間遭龍捲風襲擊，圖為救災人員次日試圖找到倖存者。（美聯社）

肯塔基州州長14日表示，肯州龍捲風災仍有100多人下落不明，已知74人死亡，其中12人為兒童，最年輕的死者才兩個月大，最年長死者為98歲。

肯州州長貝希爾(Andy Beshear)14日下午公布風災死亡人數時形容，這是「肯州史上最嚴重的龍捲風事件」，並說「死者年齡分布廣泛，有些人沒有機會長大成人」。

他說，目前還有八名死者的身分待辨識，「未來幾天可能還會找到更多遺體，龍捲風造成巨大破壞」。

貝希爾在記者會後視察受創嚴重的穆倫貝爾格郡(Muhlenberg County)，他的親戚在該郡喪生。他憶述兒時曾在道森泉(Dawson Springs)的祖父家中玩耍，該小鎮死了17個人。

州府支付喪葬費 各界善款近千萬

肯州資金有一部分會用以支付受害者的喪葬費用，各界捐款也接近1000萬元。

肯州急難管理廳長多賽特(Michael Dossett)表示，數千棟房屋消失，還有更多的建築物被破壞，無法居住。原本準備退休的多賽特決定延後退休時間，他說：「照片和影片無法訴說全貌，親臨現場令人屏息。」

地方官員已著手清除風災留下的一片廢墟並進行損害評估，十多個郡的居民仍接獲水燒開後再用的建議；貝希爾表示，公共事業單位已努力搶修電力、交通號誌和潔淨的水資源。

拜登今視察肯州 會晤地方官員

肯州當局在州立公園空曠處，提供至少152間房舍，供無家可歸的災民暫時居住。貝希爾呼籲缺乏糧食或住所的災民向地方救援團體求助，「我們會照顧你們」。

拜登總統12日宣告肯州進入「重大災難狀態」，調派資源因應危機，並向至少八個郡提供聯邦補助；拜登15日將前往視察，會晤州與地方官員。

除肯州外，龍捲風過境的阿肯色、伊利諾、田納西與密蘇里州至少14人死亡。

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