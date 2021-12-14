我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」要賠290萬

伊州龍捲風掀翻倉庫 亞馬遜倖存者：像被火車撞

編譯柯立偉／綜合13日電
伊州亞馬遜倉庫遭受龍捲風襲擊，導致至少6名工人死亡。(新華社)
伊州亞馬遜倉庫遭受龍捲風襲擊，導致至少6名工人死亡。(新華社)

伊利諾州愛德華茲維爾市(Edwardsville)亞馬遜(Amazon)物流中心10日晚遭龍捲風吹襲後，目前已確認的死亡人數達六人，當局已決定放棄搜救，轉而投入災後重建工作；罹難者親友指出，龍捲風來襲當下，亞馬遜曾指示員工進廁所避難，但卻有部分員工因此喪命，倖存員工更稱龍捲風來襲當下「像被火車撞」。

一名26歲的倖存員工考西亞克(David Kosiak)指出，當天他外出送貨回到倉庫後，就聽到所有人在尖叫，還有人大吼：「就地掩護！」他來不及多想，就被告知盡速進入廁所避難，結果就在進入廁所後，龍捲風來襲並掀翻整座倉庫；考西亞克說：「當下飛沙走石，一直碰到被龍捲風吹起來的斷瓦殘片，這感覺跟被火車撞到一樣。」

另一位一樣進入廁所避難的司機麥克尤恩(Austin McEwen)就沒這麼幸運，現年26歲的他成為伊州這場意外中最年輕的罹難者；麥克尤恩的同事兼好友艾德曼(Brian Erdmann)表示：「我當時就在回倉庫的路上，如果我提早大約45分鐘到，我可能會和麥克尤恩在一起；他是我的朋友，我很遺憾他沒能成功活下來。」

有倖存員工表示，由於亞馬遜禁止員工上班期間使用手機，使員工不及獲知最新天氣資訊，只能依靠人力通傳因而傷亡慘重；如10日晚間的情況就是現場經理獲知當局透過手機發布的細胞簡訊後，才通知大家進廁所避難；對此，亞馬遜公司回應指出：「本公司從未實施禁止員工工作時間使用手機的政策。」

另一方面，隨著風暴結束，亞馬遜的作業也正漸漸步回正軌；死者麥克尤恩另一位好友兼同事艾蜜莉．艾普森(Emily Epperson)說：「回到這裡讓我想到我失去的好友，但沒辦法，我還是要回來上班才能賺錢。」

亞馬遜 龍捲風 手機

上一則

全家躲浴室被龍捲風「打飛」肯州2個月大女嬰不治

下一則

4萬名美軍仍拒打疫苗 空軍先開除27人

延伸閱讀

肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治
毀滅性龍捲風重創肯塔基州 拜登15日前往勘災

毀滅性龍捲風重創肯塔基州 拜登15日前往勘災
「永遠愛你 直到再相見」亞馬遜6罹難者公布 家屬淚崩

「永遠愛你 直到再相見」亞馬遜6罹難者公布 家屬淚崩
龍捲風重襲 肯州1張家庭照 吹到130哩外印州

龍捲風重襲 肯州1張家庭照 吹到130哩外印州

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
香港大學公布在顯微鏡下的Omicron變種病毒。取材自澎湃新聞

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

2021-12-08 07:47
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58
最新的omicron變種病毒有超強傳播力。取材自維基百科

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

2021-12-07 07:50

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠