伊州龍捲風掀翻倉庫 亞馬遜倖存者：像被火車撞

伊州亞馬遜倉庫遭受龍捲風襲擊，導致至少6名工人死亡。(新華社)

伊利諾州愛德華茲維爾市(Edwardsville)亞馬遜 (Amazon)物流中心10日晚遭龍捲風 吹襲後，目前已確認的死亡人數達六人，當局已決定放棄搜救，轉而投入災後重建工作；罹難者親友指出，龍捲風來襲當下，亞馬遜曾指示員工進廁所避難，但卻有部分員工因此喪命，倖存員工更稱龍捲風來襲當下「像被火車撞」。

一名26歲的倖存員工考西亞克(David Kosiak)指出，當天他外出送貨回到倉庫後，就聽到所有人在尖叫，還有人大吼：「就地掩護！」他來不及多想，就被告知盡速進入廁所避難，結果就在進入廁所後，龍捲風來襲並掀翻整座倉庫；考西亞克說：「當下飛沙走石，一直碰到被龍捲風吹起來的斷瓦殘片，這感覺跟被火車撞到一樣。」

另一位一樣進入廁所避難的司機麥克尤恩(Austin McEwen)就沒這麼幸運，現年26歲的他成為伊州這場意外中最年輕的罹難者；麥克尤恩的同事兼好友艾德曼(Brian Erdmann)表示：「我當時就在回倉庫的路上，如果我提早大約45分鐘到，我可能會和麥克尤恩在一起；他是我的朋友，我很遺憾他沒能成功活下來。」

有倖存員工表示，由於亞馬遜禁止員工上班期間使用手機 ，使員工不及獲知最新天氣資訊，只能依靠人力通傳因而傷亡慘重；如10日晚間的情況就是現場經理獲知當局透過手機發布的細胞簡訊後，才通知大家進廁所避難；對此，亞馬遜公司回應指出：「本公司從未實施禁止員工工作時間使用手機的政策。」

另一方面，隨著風暴結束，亞馬遜的作業也正漸漸步回正軌；死者麥克尤恩另一位好友兼同事艾蜜莉．艾普森(Emily Epperson)說：「回到這裡讓我想到我失去的好友，但沒辦法，我還是要回來上班才能賺錢。」