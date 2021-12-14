肯州龍捲風至少74死 數萬戶仍無水電 拜登周三視察

災後空拍圖顯示，梅菲爾德市當地全市遭到龍捲風滅絕式侵襲，全市被夷為平地，成為廢墟，必須要各界幫忙重建。(Getty Images)

上周末龍捲風 災過，肯塔基州至少74人死亡；肯州13日仍有數萬戶居民沒水、電和暖氣可用，災損慘重難以估計；拜登 總統15日將視察肯州災情；家鄉在肯州的參院共和黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)13日盛讚拜登迅速宣布肯州進入「重大災難狀態」並調派資源因應危機。

肯州州長貝希爾(Andy Beshear)13日表示，龍捲風災造成肯州至少74人死亡，年齡從5個月大到86歲，六人未滿18歲，另有109人失蹤。

龍捲風在五個州共造成88人死亡，其他包括伊利諾州有六人喪身亞馬遜(Amazon)倉庫，阿肯色州與密蘇里州各有兩人罹難，田納西州則有四人送命。

災後空拍圖顯示，梅菲爾德市當地全市遭到龍捲風滅絕式侵襲，全市被夷為平地，成為廢墟，必須要各界幫忙重建。(Getty Images)

在重災區的肯州西南部，當地蠟燭工廠10日晚間有110人上班，災後廠區全毀，所幸經過搜救已知八人死亡、94人無傷獲救，另有八人失蹤待尋。

拜登聽取聯邦急難管理局(FEMA)和國土安全局的簡報後，指示當局聚焦恢復水電和通訊系統，提供臨時居所給無家可歸的災民棲身。

拜登說：「我們要做得聯邦政府還多，還有很多工作要做且正著手進行。」

他最擔心罹難者家屬的身心狀況，「不確定性也讓我非常憂慮，災情慘重，龍捲風過境之處，基本上很少建築物依然聳立如初。」

拜登總統13日在白宮聽取中西部六州龍捲風群侵襲的災情簡報。拜登預定15日赴肯州災區探視慰問。(美聯社)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登15日將赴肯州坎貝爾堡(Fort Campbell)聽取簡報，接著轉往重災區梅菲爾德(Mayfield)和道森泉(Dawson Springs)，但不會發表演說，而是會晤地方官員並安慰災民。

肯州經歷慘重天災後，約2萬6000戶13日仍無電可用；肯州急難管理廳長多賽特(Michael Dossett)則表示，超過1萬戶民宅和商店沒水，另有1萬7000戶雖然有水可用。

家鄉在肯州的麥康諾13日推文感謝拜登迅速宣布肯州進入「重大災難狀態」，調派資源因應危機。

麥康諾、肯州聯邦參議員保羅(Rand Paul)，以及多名肯州聯邦眾議員12日寫信給拜登，支持貝希爾州長對重大災難狀態的要求；拜登迅速同意並啟動聯邦援助，包括用於臨時住宅與房屋修繕的補助款、支付未投保財產損失的低利貸款等。