我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」要賠290萬

肯州龍捲風至少74死 數萬戶仍無水電 拜登周三視察

編譯陳韻涵／綜合13日電
災後空拍圖顯示，梅菲爾德市當地全市遭到龍捲風滅絕式侵襲，全市被夷為平地，成為廢墟，必須要各界幫忙重建。(Getty Images)
災後空拍圖顯示，梅菲爾德市當地全市遭到龍捲風滅絕式侵襲，全市被夷為平地，成為廢墟，必須要各界幫忙重建。(Getty Images)

上周末龍捲風災過，肯塔基州至少74人死亡；肯州13日仍有數萬戶居民沒水、電和暖氣可用，災損慘重難以估計；拜登總統15日將視察肯州災情；家鄉在肯州的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)13日盛讚拜登迅速宣布肯州進入「重大災難狀態」並調派資源因應危機。

肯州州長貝希爾(Andy Beshear)13日表示，龍捲風災造成肯州至少74人死亡，年齡從5個月大到86歲，六人未滿18歲，另有109人失蹤。

龍捲風在五個州共造成88人死亡，其他包括伊利諾州有六人喪身亞馬遜(Amazon)倉庫，阿肯色州與密蘇里州各有兩人罹難，田納西州則有四人送命。

災後空拍圖顯示，梅菲爾德市當地全市遭到龍捲風滅絕式侵襲，全市被夷為平地，成為廢墟...
災後空拍圖顯示，梅菲爾德市當地全市遭到龍捲風滅絕式侵襲，全市被夷為平地，成為廢墟，必須要各界幫忙重建。(Getty Images)

在重災區的肯州西南部，當地蠟燭工廠10日晚間有110人上班，災後廠區全毀，所幸經過搜救已知八人死亡、94人無傷獲救，另有八人失蹤待尋。

拜登聽取聯邦急難管理局(FEMA)和國土安全局的簡報後，指示當局聚焦恢復水電和通訊系統，提供臨時居所給無家可歸的災民棲身。

拜登說：「我們要做得聯邦政府還多，還有很多工作要做且正著手進行。」

他最擔心罹難者家屬的身心狀況，「不確定性也讓我非常憂慮，災情慘重，龍捲風過境之處，基本上很少建築物依然聳立如初。」

拜登總統13日在白宮聽取中西部六州龍捲風群侵襲的災情簡報。拜登預定15日赴肯州災...
拜登總統13日在白宮聽取中西部六州龍捲風群侵襲的災情簡報。拜登預定15日赴肯州災區探視慰問。(美聯社)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登15日將赴肯州坎貝爾堡(Fort Campbell)聽取簡報，接著轉往重災區梅菲爾德(Mayfield)和道森泉(Dawson Springs)，但不會發表演說，而是會晤地方官員並安慰災民。

肯州經歷慘重天災後，約2萬6000戶13日仍無電可用；肯州急難管理廳長多賽特(Michael Dossett)則表示，超過1萬戶民宅和商店沒水，另有1萬7000戶雖然有水可用。

家鄉在肯州的麥康諾13日推文感謝拜登迅速宣布肯州進入「重大災難狀態」，調派資源因應危機。

麥康諾、肯州聯邦參議員保羅(Rand Paul)，以及多名肯州聯邦眾議員12日寫信給拜登，支持貝希爾州長對重大災難狀態的要求；拜登迅速同意並啟動聯邦援助，包括用於臨時住宅與房屋修繕的補助款、支付未投保財產損失的低利貸款等。

拜登 龍捲風 麥康諾

上一則

拜登推動電動車普及 全美將建50萬個充電站

下一則

馬斯克當選時代年度風雲人物

延伸閱讀

美專家：美對台應改採戰略清晰政策 嚇阻中國武力侵犯

美專家：美對台應改採戰略清晰政策 嚇阻中國武力侵犯
拜登友台是模糊或清晰？ 美學者：言行不一增誤判風險

拜登友台是模糊或清晰？ 美學者：言行不一增誤判風險
毀滅性龍捲風重創肯塔基州 拜登15日前往勘災

毀滅性龍捲風重創肯塔基州 拜登15日前往勘災
WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定

WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
香港大學公布在顯微鏡下的Omicron變種病毒。取材自澎湃新聞

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

2021-12-08 07:47
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58
最新的omicron變種病毒有超強傳播力。取材自維基百科

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

2021-12-07 07:50

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠