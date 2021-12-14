通膨長短難預估 民眾預期心理影響政府對策

加州好萊塢大道一家商店品用折扣標誌來吸引行人。蓋洛普民調顯示7%受訪者指出通膨是國家目前最大問題。（Getty Images）

供應鏈壅塞及勞工短絀，讓11月通膨率創下39年來新高，但目前備受關注的變數，在評估目前通膨勢頭是一時的，還是長期如此？學者們指出，人們對通膨的預期會影響通膨，進而影響聯準會 的利率 政策及政府的通膨因應對策。

華爾街日報(WSJ)指出，人們對通膨的預估很難測量，畢竟自1990年代以來通膨就沒廣獲關注，因此要查出國人的感受變得更棘手。

經濟學者目前做研究，想看是否出現工資與物價交纏上升現象，但就解讀民調 及各類指數時，意見莫衷一是；交纏上升指的是工人要求調薪，從而推高物價，而物價上漲又讓工人認為通膨還會持續，故再要求調薪，這個過程反覆進行下去。

蓋洛普(Gallup)11月民調當中，7%受訪者指出通膨是國家目前最大問題，此一比率與1986年以來民調最高值打成平手。通膨目前在勞資爭議中十分重要；早餐穀片廠家樂氏(Kellogg Co.)指出，資方提出五年合約，合約中一次性調薪3%，再加每年因應生活成本而加薪，每小時最高增加達3元，但美國勞方大多投票反對。

密西根大學日前調查指出，消費者預期未來一年，物價會以年率4.9%的速度上升，物價上漲之兇猛快速，是2008年調查以來之最。

因為民眾心理如此，聯準會本周集會可能釋出信號，加快結束自己回購公債，開始調升指標利率。聯準會副主席克拉里亞(Richard Clarida)指出，這麼做是為了讓民眾對通膨的預估能夠定住；把確實通膨壓低到接近2%很重要，有助於安定人們對通膨的預估。

今年通膨持續惡化，到11月來到6.8%，引發經濟學者之間的辯論，該如何測量通膨預估；很多人主張，長期預估比起一年預估，要更能預測民眾的行為；一年預估太容易受到目前物價如油價所影響。

學者們指出，若用長期預估，跡象叫人安心得多，據密西根大學的調查，未來五年的通膨預估為3%。費城聯邦儲備銀行對經濟學者、金融專業人士做的調查，結果也很類似，眾人認為未來五年每年的通膨率估在2.9%，未來十年更只有2.55%。