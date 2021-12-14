我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」要賠290萬

通膨長短難預估 民眾預期心理影響政府對策

編譯潘勛／綜合13日電
加州好萊塢大道一家商店品用折扣標誌來吸引行人。蓋洛普民調顯示7%受訪者指出通膨是國家目前最大問題。（Getty Images）
加州好萊塢大道一家商店品用折扣標誌來吸引行人。蓋洛普民調顯示7%受訪者指出通膨是國家目前最大問題。（Getty Images）

供應鏈壅塞及勞工短絀，讓11月通膨率創下39年來新高，但目前備受關注的變數，在評估目前通膨勢頭是一時的，還是長期如此？學者們指出，人們對通膨的預期會影響通膨，進而影響聯準會利率政策及政府的通膨因應對策。

華爾街日報(WSJ)指出，人們對通膨的預估很難測量，畢竟自1990年代以來通膨就沒廣獲關注，因此要查出國人的感受變得更棘手。

經濟學者目前做研究，想看是否出現工資與物價交纏上升現象，但就解讀民調及各類指數時，意見莫衷一是；交纏上升指的是工人要求調薪，從而推高物價，而物價上漲又讓工人認為通膨還會持續，故再要求調薪，這個過程反覆進行下去。

蓋洛普(Gallup)11月民調當中，7%受訪者指出通膨是國家目前最大問題，此一比率與1986年以來民調最高值打成平手。通膨目前在勞資爭議中十分重要；早餐穀片廠家樂氏(Kellogg Co.)指出，資方提出五年合約，合約中一次性調薪3%，再加每年因應生活成本而加薪，每小時最高增加達3元，但美國勞方大多投票反對。

密西根大學日前調查指出，消費者預期未來一年，物價會以年率4.9%的速度上升，物價上漲之兇猛快速，是2008年調查以來之最。

因為民眾心理如此，聯準會本周集會可能釋出信號，加快結束自己回購公債，開始調升指標利率。聯準會副主席克拉里亞(Richard Clarida)指出，這麼做是為了讓民眾對通膨的預估能夠定住；把確實通膨壓低到接近2%很重要，有助於安定人們對通膨的預估。

今年通膨持續惡化，到11月來到6.8%，引發經濟學者之間的辯論，該如何測量通膨預估；很多人主張，長期預估比起一年預估，要更能預測民眾的行為；一年預估太容易受到目前物價如油價所影響。

學者們指出，若用長期預估，跡象叫人安心得多，據密西根大學的調查，未來五年的通膨預估為3%。費城聯邦儲備銀行對經濟學者、金融專業人士做的調查，結果也很類似，眾人認為未來五年每年的通膨率估在2.9%，未來十年更只有2.55%。

民調 聯準會 利率

上一則

抓錯人還不讓穿衣…芝加哥警誤逮裸女案 可能要賠290萬

下一則

拜登簽令改善公家服務 換護照、申請福利等勿官僚拖延

延伸閱讀

好消息來了 學者：明年夏季通膨將趨緩 本月油價可望先下跌

好消息來了 學者：明年夏季通膨將趨緩 本月油價可望先下跌

拜登民調43%再創新低 7成人不滿通膨問題

拜登民調43%再創新低 7成人不滿通膨問題
華爾街：Fed明年升息2至3碼

華爾街：Fed明年升息2至3碼
利空夾擊 全球糧食通膨壓力加劇

利空夾擊 全球糧食通膨壓力加劇

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
香港大學公布在顯微鏡下的Omicron變種病毒。取材自澎湃新聞

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

2021-12-08 07:47
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58
最新的omicron變種病毒有超強傳播力。取材自維基百科

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

2021-12-07 07:50

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠