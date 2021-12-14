拜登簽令改善公家服務 換護照、申請福利等勿官僚拖延

拜登總統13日簽署行政令，要求政府部門減少官僚作風，提供便利、省時和高效的服務，以重建民眾對政府的信心。（美聯社）

拜登 總統13日簽署行政令，要求政府部門減少官僚作風，將為民服務作為中心，在換護照、申請社安福利 和申請災後救濟等各方面提供便利、省時和高效的服務，以重建民眾對政府的信心。

如今政府部門的官僚作風嚴重、民眾打電話等候時間長、與聯邦機構聯繫的信件經常延誤。

但改善政府服務的任務艱鉅，官僚作風已是長期頑疾，多屆聯邦政府多次試圖改善，前總統柯林頓1993年表示要設跨部門機構來「重塑政府」，但都沒有結果；而拜登相信他的新舉措可以奏效，他在簽字儀式前表示：「我們要讓政府工作的效率更高，以最終恢復民眾對政府的信心。」

美國經濟在疫情 紓困金的刺激下反彈強勁，但通貨膨脹逼近40年來最高以及疫情不斷反覆，導致拜登的支持率下滑。政府試圖讓人相信能夠做到減輕民眾的生活負擔，總統顧問倪拉‧譚頓(Neera Tanden)表示：「新行政令的重點是為民服務，而且保證高品質的服務。」

行政令要求17個政府部門在明年前落實大部分的改革措施，而且要靠現有的預算完成，改善服務和提高效率最終將節省政府的經費。

紐約大學公共政策專家萊特(Paul Light)表示，拜登的計畫宏偉，但「最大的障礙是官僚體制。」

根據行政令，今後換護照可上網辦理，新的護照設備與核查功能可簡化手續並保證安全；背負學貸的4500萬民眾無須登入多個網站，只通過單一網址即可管理貸款；每年約2500萬受災家庭和中小企業，將無需填寫跨部門的多項表格，而是可通過手機照片申請救濟，政府則以虛擬模式查驗。

行政令將便於退休人員和每年400萬年滿65歲的人在線上申領社安福利，便於聯邦醫療計畫(Medicare)的領取者上網做個人選擇和管理計畫，也便於納稅人與國稅局約定通話時間，而無需長久等候。

美國中老年協會(AARP)表示，行政令有助於推動政府的服務進入數位時代，「如今辦理銀行業務、上班和訂餐都在線上，購物是打電話，政府也應跟上時代的步伐。」