拜登推動電動車普及 全美將建50萬個充電站

拜登政府13日宣布將在全美各地建立50萬個電動車充電站，賀錦麗參觀華府市郊一家維修廠作業時，站在電動車前表示要讓「人人買得起電動車」。（美聯社）

拜登 政府13日宣布一項聯邦新計畫，未來全美各地將建立50萬個電動車 充電站，並將降低電動車價格，以促進汽車 業的大轉型。

副總統賀錦麗13日在馬里蘭州已完成的氣電站表示，「我國和全世界交通業的未來在電氣化。」

拜登總統上月簽署實施的兆元基建法案，含50億元幫助各州建立電動車充電站網絡的預算，其中馬里蘭州可獲得6300萬元的聯邦經費補助；基建法案另撥款25億元，幫助偏鄉與較窮困地區建立、經營充電站。

拜登另一尚在參議院審核的2兆元社會安全及環境改善法案，讓購置電動車的民眾，可享7500元抵稅額，減輕買車負擔，促進汽車「換代」。

賀錦麗：未來人人買得起、充電如加油般方便

拜登政府13日宣布將在全美各地建立50萬個電動車充電站，賀錦麗參觀華府市郊一家維修廠作業時，站在電動車前表示要讓「人人買得起電動車」。（Getty Images）

賀錦麗說，政府有意讓電動車「人人買得起」，不但買得起，還很容易就買到，「就像到加油站加油一樣」便宜易行。

她隨後參觀了華府市郊一家維修廠的作業，員工示範充電器的用法，也獲知馬里蘭州喬治王子郡的公務車全盤改換成電動車的計畫。

白宮表示，美國的電動車轉型計畫，內容包括在聯邦能源與運輸部門之間設立「電動車聯合辦公室」，制定各州必須遵守的標準，致力做到廠商、州及基層地方政府、社會正義及民權社團，以及原住民部落之間，就此目標能夠協調一致。

能源部和運輸部將成立電動車顧問委員會，希望明年就開始作業。

拜登政府13日宣布將在全美各地建立50萬個電動車充電站，賀錦麗參觀華府市郊一家維修廠作業時，站在電動車前表示要讓「人人買得起電動車」。（歐新社）

有助達成減排目標 盼增加市占率追上中國

白宮指出，個人和商用汽車加速「電動車化」有助達成拜登2050年溫室氣體排放淨零的目標，又可創造數以千計的就業機會。

本計畫的另一用意，是要讓美國在全球電動車市場超越中國，目前美國在全球插電充電汽車的市場的市占率，僅及中國的三分之一。

拜登已設定目標，要在2030年，攻占全球新出產電動汽車和卡車市場的一半。

LMC汽車顧問公司預估，美國新電動車銷量，明年將從今年40萬輛增為73萬輛，2025年超過200萬輛 -- 美國全年總新車銷量的12%。