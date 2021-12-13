拚疫苗防疫 公衛官員：盼「悲慘聖誕」別再來

紐約客參加聖誕狂歡時，依規查看疫苗卡；全美新冠肺炎確診人數持續攀升。（Getty Images）

全美新冠肺炎確診人數持續攀升，尤其以東北地區的佛蒙特州、新澤西州 和緬因州最為嚴重，更有數十州的疫情比感恩節前更加惡化；但有鑑於新冠疫苗 的釋出，今年公衛官員寄望疫苗能發揮防疫作用，避免去年冬天疫情巔峰重現。

據約翰霍普金斯大學(JHU)的統計，截至11日多達34州的連續七天平均單日新增確診案例數量已超越感恩節前夕，其中以東北地區漲幅最甚。

目前全美連續七天平均單日新增確診為11萬9000例，比10月底的低點7萬1000例成長甚多。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據指出，感恩節假期後，新澤西州的連續七天平均單日新增確診數成長一倍，達到每10萬人有340人染疫，全國排名上升到中間；新罕布夏州 更增加至每10萬人有653人染疫，成為東北之最。

至於感染新冠肺炎的住院患者統計，當局數據自11月初以來也是不斷上升，有些州如密西西比州和新罕布夏州更是破紀錄；新罕布夏和緬因州州長甚至於各大醫院部屬國民兵，支援醫療人力。

全美平均染疫死亡人數則來到每日1260例，專家指這項數據往往落後確診數幾周的時間，但如今已比感恩節前微幅上升。

JHU公衛中心數據研究分析師艾蜜莉‧波德(Emily Pond)指出，假期間公務機關的作業速度減緩，通常在人力恢復後統計又會急速恢復；有如去年聖誕節後，1月的住院率和死亡率都達到高峰。

不過聖誕節即將到來，全美公衛官員仍盡可能避免強化防疫措施；取而代之的政策是持續推廣新冠疫苗接種，包括補強針。

公衛官員也提醒，民眾在假期團聚期間，應掌握所有訪客身分及其接種疫苗的情況，同時維持戴口罩和定期病毒篩檢。

今年公衛官員更寄望新冠疫苗的成效可以符合預期，包括疫苗覆蓋率偏高的東北地區，新澤西州衛生廳傳染病醫療主任利夫希茲(Edward Lifshitz)表示：「就許多方面來說，我們的狀況比去年冬天好很多了。」