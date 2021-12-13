美新冠病歿達80萬人 全球最多 死亡數超過北達科他人口

麻州劍橋市的新冠檢測站，民眾排隊等著篩檢；全美新冠肺炎病歿人數於12日達到80萬，超過北達科他州人口數。（美聯社）

新冠病毒變異株Delta與Omicron接連來襲，全美新冠肺炎病歿人數12日達80萬人的「黑色里程碑」，高居全球第一，超過北達科他州的人口數；白宮首席防疫 專家佛奇 (Anthony Fauci)表示，全美目前有43件Omicron病例，其中三分之一為打完補強針的完全接種者，當局「仍在分析」完全接種的定義。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇強調，國民接種新冠補強針，不會剝奪未接種者的權益或擴大全球疫苗 差距，他承認美國人陷入「新冠疲乏」，但有多種工具可自我保護。

路透報導，美國新冠肺炎病歿人數12日達80萬人，超過北達科他州人口總數；約翰霍普金斯大學(JHU)的新冠統計數據更新較慢，12日為79萬7293人。

來源：Reuters

儘管新冠疫苗免費且普及，美國今年染疫病歿人數仍比去年還多，部分歸因於Delta傳染力更強且許多民眾拒打疫苗。

今年以來，超過45萬美國人染疫病歿，疫情以來，美國的病歿率為57%，比鄰國加拿大多三倍，比日本多11倍。

公衛專家表示，今年染疫病歿者大多為未打疫苗者；路透分析，美國的新冠病歿人數從60萬人到70萬人花了111日，70萬人到80萬人僅73天。

紐約曼哈頓的地鐵上，乘客依規定戴上口罩；全美新冠肺炎病歿人數於12日達到80萬，超過北達科他州人口數。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)10日報告指出，12月1日到8日全美22州出現43個Omicron病例，其中14名染疫者已接種補強針、六人曾染疫，所有染疫都不到40歲，無人病歿。

佛奇：補強針讓保護力更強

佛奇12日接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)訪問時表示，當局將持續評估完全接種的定義是否擴大納入補強針；他表示，觀察數據會清楚看到，接種補強針的保護力更強。

當被問到往後是否每年都需要接種補強針時，佛奇表示，「很難說」。

佛奇強調，「美國人接種補強針，不會造成全球疫苗分布不均；我們會盡其所能讓更多人接種疫苗，同時製造更多疫苗。」

在防疫方面，佛奇坦言國民「新冠疲乏」，但有疫苗和防疫措施等自保方法。