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從未要服務員捐出…她獲4400元小費 店經理：上繳平分

編譯柯立偉／綜合12日電
阿肯色州一餐廳服務員（右）獲得4400元小費，引發店經理要求平分及解雇風波。（截圖自Instagram）
阿肯色州一餐廳服務員（右）獲得4400元小費，引發店經理要求平分及解雇風波。（截圖自Instagram）

疫情期間，全美多州下令禁止餐廳堂食以控制病毒傳播，使薪水本不高的餐廳服務員薪水銳減；在阿肯色州擁有一間房地產公司的男子懷斯(Grant Wise)為幫助許多還是大學生的餐廳服務員，組織「百元小費」活動，給一間餐廳的服務員4400元小費，結果平常不要求服務員平分小費的店經理，居然跳出來要該服務員交出小費供大家平分。

懷斯表示，他和其他43位朋友去這間「Oven and Tap」餐廳用餐前，有打電話確認過他們沒有服務員平分小費的制度，得到的答案是沒有；因此用完餐後，懷斯給了專門服務他們這組客人的服務員芮安‧布蘭特(Ryan Brandt)一張由他們44人共同出資的4400元支票，讓她拿去和另一位也服務他們的服務員平分。

結果，店經理獲悉此事後，要求布蘭特上繳4400元和所有同事平分，只留給她880元；她說：「我們餐廳以前從來沒有要求收到小費的員工要『捐出來』和所有人平分，我本來還希望用這筆錢還就學貸款。」

懷斯獲悉此事後也很生氣，試圖聯絡店經理確保「這筆錢只會由布蘭特和另一名服務員單獨獲得」，但沒有得到店經理的答覆；懷斯於是回到餐廳，把錢討回來，將4400元的支票再度交給布蘭特。

然而或許是因為無法得到這筆錢，店經理於7日以「向顧客透露本店小費政策」為由解雇布蘭特；懷斯相當詫異，並在臉書上表示：「聽到這位服務員被解雇的消息我很難過，不理解為什麼這種事會發生在一位如此可愛的女孩身上；但我希望她能明白，不論困境如何打磨，世上總會有人願意對你伸出援手。」

最終，布蘭特8日就在另一間餐廳找到工作，不至於全無收入。

Oven and Tap餐廳面對媒體問及此事時低調未多作回應，只發布聲明稿指出：「該組客人用完餐後，指定將小費給我們特定的兩位服務員，本公司對此完全尊重；至於解雇一事，事涉前員工隱私，本公司不予回應。」

支票 貸款

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