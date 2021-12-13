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緬因白人城市 選出美首位索馬利亞裔穆斯林女市長

編譯林梅婕／綜合11日電
緬因州南波特蘭市選出首位非裔穆斯林女市長黛卡‧德拉克，也是全美首位索馬利亞裔的市長。（美聯社）
緬因州南波特蘭市選出首位非裔穆斯林女市長黛卡‧德拉克，也是全美首位索馬利亞裔的市長。（美聯社）

緬因州南波特蘭市(South Portland)堪稱全國白人人口比率較多的城市，但就在本月6日選出首位非裔穆斯林女市長黛卡‧德拉克(Deqa Dhalac)，更是全美首位索馬利亞裔的市長。

德拉克於2018年首次當選南波特蘭市市議員，她的同儕清一色都是白人；如今他們一致投票通過，肯定德拉克對南波特蘭市的貢獻。

今年53歲的德拉克在1992年移民美國，當時索馬利亞正逢內戰，她形容自己抵達美國時身穿希賈布(hijab)，連一句英語都不會說，親身感受到其他人對自己抱持著陌生的恐懼。

但經過30年，社會對移民的態度逐漸改善，「人們總可能用各種藉口對你有所保留，但最終他們會認識你，了解你究竟是什麼樣的人」。

全國白人人口最多的緬因州，其索馬利亞裔僅6000人，南波特蘭市更高達九成都是白人；在這樣的環境下競選，德拉克知道自己面對著重重難關，不過她拒絕讓自己的族裔身分成為競選的阻礙，也因此強化她參選的決心。

德拉克勝 重大里程碑

「能夠為許多像我一樣的人，打開通往未來更多的可能性，我感到非常榮幸，」德拉克用自己的故事期許日後能有更多人追隨她的腳步：「尤其是年輕人，我希望告訴他們『如果這個女生都做到了，那我也可以。』」

索馬利亞裔近年來在美國北部如華盛頓、明尼蘇達、俄亥俄和緬因州等地區發展逐漸穩固，吸引更多人投入公共事務管理，如校園董事會和市議會，最著名的範例為聯邦眾議員的歐瑪(Ilhan Omar，明尼蘇達州)，而德拉克則是成為全美首位索馬利亞裔的市長。

川普當選 促使她參選

德拉克移民沒有多久後，開始投身移民維權團體，但未曾想過自己會踏入政壇；但川普的當選改變一切，「不管我的工作有多麼重要，我們永遠都被決策圈給忽略」。

亞裔 波特 移民

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