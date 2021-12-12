1顆巴黎鐵塔大的小行星 下周靠近地球 NASA稱無威脅性

美國太空 總署(NASA)表示，一個有若巴黎艾菲爾鐵塔大小的小行星，11日進入地球軌道，並已歸類為具「潛在危險」範疇。

這顆命名為4660 Nereus的卵形小行星，長度達1080呎，相當於三個足球 場的長邊，體積略大於艾菲爾鐵塔；它是於1982年2月28日年由美國女天文學家海林(Eleanor Helin)首次發現，經過命名比賽後，決定以海神涅柔斯(Nereus)的名字命名，它屬於阿波羅小行星群，首次發現後，現在最接近地球。

科學家指出，這些小行星群的軌道接位處火星 與地球之間，同樣會繞著太陽公轉，並在繞行的過程中飛過地球。

太空總署表示，4660 Nereus於11日進入地球軌道，預計在未來一星期內最接近地球，距離地球約250萬哩；儘管距離看起來很遙遠，但實際僅是地球與月球距離的十倍，在天文科學中屬於近在咫尺；任何物體在地球的1.2億哩範圍內，太空總署都歸類為近地天體(NEO)。

太空總署認為，太空中任何在距地球465萬哩以內快速移動的物體，都有潛在危險，它們在軌道上只需一個微小變化，都可能會給地球帶來災難。

目前約有數千個近地天體受到科學家追蹤，以監測它們是否會與地球發生碰撞。

不過太空總署表示，4660 Nereus不會對地球構成任何威脅。