影／貝佐斯藍源3度送人上太空 載了第1位非裔旅客

亞馬遜公司創辦人貝佐斯 創辦的藍源公司(Blue Origin)11日第三度發射太空船,搭載六人前往太空邊緣,停留幾分鐘,讓2021年成為30年來載人登太空最頻繁的一年。美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)非裔主持人史崔漢(Michael Strahan)名列乘客之一,也是首位非裔太空遊客。

華爾街日報(WSJ)報導,藍源公司這班觀光 太空船六名乘客中,有兩人不必付費,一位是史崔漢,另一位是勞拉‧謝帕德(Laura Shepard Churchley),她是1961年美國第一位太空人 謝帕德(Alan Shepard)的長女。

藍源公司原擬在9日發射這班太空船,但因強風而改到11日早晨;火箭在東岸時間上午約10時在德州發射場升空,由發射到完成降落,耗時略超過10分鐘。

藍源公司進行第三次載人任務,圖為「新謝帕德號」從德州基地點火升空。(Getty Images)

天體物理學家麥克道爾(Jonathan McDowell)指出,這次載客上太空是今年第13次載人上太空任務,超過1985年的11次。

今年載人上太空次數這麼多,是因中、俄兩國另進行五次載人太空任務,比如俄國太空總署本周稍早也發射火箭到國際太空站,日本億萬富豪前澤友作(Yusaku Maezawa)名列那次太空乘客當中。

此外,英國富豪布蘭森(Richard Branson)設在美國的維珍銀河公司(Virgin Galactic Holdings Inc.)7月發射民間太空船,搭載布蘭森及另五人前往太空邊緣,比貝佐斯的藍源首次發射要早幾天;藍源10月第二次發射觀光太空船,載送演員沙特納(William Shatner)等四人上太空。

電動車巨擘特斯拉老闆馬斯克創辦的Space X公司也兩次發射太空船,載送太空人前往國際太空站,9月另送四名民間人士前往地球軌道。

搭乘藍源公司太空船升空的乘員之中,有兩位特別乘客,左起第一人是美國首位太空人謝帕德之女,第三人是前美足明星史崔漢,他也是首位非裔太空遊客。(路透)

史崔漢以前是美式足球(NFL)明星,他在太空船降落之後發推文說,「達陣」(touchdown)現在有全新意義了!他離開太空艙後表示還想再上太空,貝佐斯則跟他開玩笑,說下次他得自行買票了。

史崔漢後來貼出影片,描述這次太空行的經驗超現實,難以置信,「哇!我只能說,哇!」

