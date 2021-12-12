疫苗是關鍵 美國紅郡新冠死亡率 比藍郡高50%

專家指出，接種疫苗還是對抗新冠最有效的方法。圖為麻州民眾排隊等候接種疫苗。(美聯社)

全美新冠疫苗 接種率不平均的情況不僅出現在藍州或紅州，藍郡或紅郡的壁壘更加明顯；在許多人口稠密的地區，病毒傳播通常更容易且快速，但在疫苗覆蓋率高之處，尤其是都會區，死亡率往往低於全國平均。

華盛頓郵報(WP)分析官方數據指出，平均每420名美國人中，就有一人染疫病歿，目前每日病歿人數仍逾1000人。

疫苗覆蓋率的差異反映在染疫病歿的數字上，紅州的疫苗接種率低、死亡率高，而藍州的疫苗接種率高、死亡率低。華郵 分析，紅郡上周的死亡率，比藍郡高逾50%。

約翰霍普金斯大學追蹤疫情，製作的全美感染地圖。(取自JHU網站)

疫苗計畫推行之初，群體免疫的討論甚囂塵上，估計接種率達70%就能擊退新冠病毒；孰料Delta變種病毒削弱疫苗效力且迅速擴散，疫苗僅能大幅避免染疫住院或死亡的情況。

死亡數據是疫情 較慢反應卻重要的判斷指標，部分人口稠密地區的疫苗覆蓋率高，死亡率通常只占全國平均的一小部分，疫苗覆蓋率與死亡率的落差，在州層級的差距更大。

紐約時報(NYT)數據指出，全美疫苗覆蓋率最高的大郡為馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)，蒙郡坐落哥倫比亞特區郊外。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，蒙郡高達93%的12歲以上居民已完全接種，相比全國平均約為70%。

過去一周，全國每日病歿人數為過去的八倍，相當於每100萬人中有3.4人病歿，但即便蒙郡靠近疫情熱點，當地死亡率只有每100萬0.4人。

這個比率與另外兩個疫苗覆蓋率高的郡相似，此二郡分別為威斯康辛州戴恩郡(Dane County)和加州舊金山，這兩地的12歲以上居民完全接種分別為86%和84%。

根據統計，疫苗覆蓋率高的地區，不會遭遇嚴重新冠疫情。圖為一家藥房掛出新冠疫苗接種標示。(美聯社)

CDC統計，戴恩郡位於中西部受疫情影響最嚴重的地區，但該郡完成接種的人數眾多，死亡率僅每100萬人0.4人。

至於疫苗接種率低的郡和州，人均死亡率仍高，例如科羅拉多州的人均死亡率為每100萬人超過6人，明尼蘇達州則為每100萬人超過7人。

華郵指出，在疫苗覆蓋率高的州，疫情比疫苗覆蓋率低的州明顯要好，這種差異在郡和市的層級更加明顯，尤其是人口稠密之處。