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Omicron估1周內取代Delta 英國病例數將超100萬人

編譯洪毅／綜合11日電
美國有限度開放旅遊，來自本國和外國的遊客在曼哈頓世貿遺址參觀。(美聯社)
美國有限度開放旅遊，來自本國和外國的遊客在曼哈頓世貿遺址參觀。(美聯社)

新冠Omicron變種病毒傳播快速，歐洲公衛界備感震驚，認為其可能在「一周之後」就會成為最主要的新冠病毒株，僅英國到年底可能就有100萬以上病例；雖然目前的案例多為輕症，但蜂擁的患者仍有讓醫療體系不堪負荷之虞。

目前已知最早期的Omicron病毒案例約在11月初於南非出現，之後快速傳播，目前已成南非新冠疫情的主要病毒株；而在台灣，11日單日就出現三例，分別來自史瓦帝尼、英國及美國的入境旅客。

歐洲的傳播同樣快速，英國衛生安全局(Health Security Agency)推估，照當前的傳播速度，Omicron病毒會在12月中成為英國主要的新冠病毒株，到月底病例數將超過100萬人。

在蘇格蘭，Omicron病毒占新冠染疫者的比率，從5日的2%激增至10日的15%，染疫人口平均每二至三天就會翻倍；愛丁堡大學教授琳達．波德(Linda Bauld)就表示，此病毒的傳播速度「快到讓人震驚」。

丹麥的奧爾堡大學教授艾伯遜(Mads Albertsen)也說，Omicron病毒大概只需「一周」，就能成為該國主要的新冠病毒株。

蘇格蘭首席部長施特金(Nicola Sturgeon)示警，這可能是疫情爆發以來首見、最快速的病毒株蔓延，恐怕會有一波「疫情海嘯」將要襲來；波德則表示：「如果它能在英國取代Delta成為主要變種病毒株，那在任何地方都可以如此。」

由於Omicron病毒來勢洶洶，英國政府重新祭出口罩令，要求絕大多數的室內場所都須戴口罩，前往夜店等場所需出示疫苗接種證明，也鼓勵民眾在家工作等。

雖然目前的初步數據顯示，Omicron病染疫者多為輕症，但公衛界擔憂，在「總數」暴增之下，醫療體系仍有不堪負荷之虞。

倫敦衛生與熱帶醫學院(London School of Hygiene & Tropical Medicine)最悲觀的預測是，4月底染疫住院的人數將達到50萬，這是今年1月最高紀錄的兩倍以上。

由於南非疫苗接種率僅25%左右，故Omicron病毒是否真能輕易突破抗體仍有待觀察，目前專家仍鼓勵接種。

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