遭疑違憲 最高院仍裁定德州心跳法續存

最高法院前面連日來有贊成與反對墮胎權的團體示威，贊成墮胎者舉著「讓墮胎權繼續合法」標語，反對者墮胎者則舉牌稱「墮胎就是謀殺」。(Getty Images)

在德州 奧斯汀地方法官皮爾普斯(David Peeples)裁定「德州心跳法」(heartbeat bill )執行方式違反德州憲法次日，聯邦最高法院10日裁定，德州這項禁止妊娠六周以上墮胎 、全美至今最嚴厲的禁墮胎法得以繼續存在，但德州墮胎診所得以針對這項禁令將德州政府官員告上聯邦法院。

高院駁回司法部對德州「心跳法」提出的違憲質疑後，拜登總統也透過白宮發布聲明表示，對高院允許德州心跳法繼續有效感到憂慮；拜登並表示堅定支持近50年來「羅訴韋德案」確認的婦女墮胎憲法權利。

德州參院第八號法案(Senate Bill 8，SB8)通過後今年9月1日生效，對婦女墮胎做出近半世紀以來最大規模限縮，一旦醫護人員能夠偵測到胎兒心跳，大約為妊娠六周之際，就禁止進行墮胎手術，遭到強暴或亂倫而懷孕的案例也不例外。

相較之下，最高法院重大判例1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)及後來衍生的1992年「全國計畫生育委員會控告凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)判例，若對胚胎可於子宮之外獨立生存(fetal viability)之前，也就是大約妊娠24周之前的墮胎設限，將構成違憲(unconstitutional)。

大法官 以8票對1票的壓倒性表決結果裁定，德州墮胎診所得以針對「心跳法」將主管營業執照的州政府官員告上聯邦法院；大法官同時也以5票對4票裁定，駁回針對德州州級法院法官或德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)而提告的「心跳法」訴訟，理由是派克斯頓等人「並無執法權限」(no enforcement authority)。

另方面，德州墮胎診所對倡議「心跳法案」的反墮胎團體「德州生命權」(Texas Right to Life)提出14宗訴訟，法官裁決此案違憲的爭議點在於，任何成功控告健康中心人員、墮胎業者或協助他人在懷孕六周以上墮胎者，將獲得一萬元獎金，且由被告支付。

公民握有檢舉權，包括那些不受墮胎影響的人；皮爾普斯寫道，這破壞正當法律程序；皮爾普斯表示，州法院不應該執行將執法權力授予他人的法律。

美聯社報導分析，最高法院的裁決對於墮胎診所來說，只是取得「部分勝利」；德州「心跳法」接下來還可能面臨更多司法挑戰，但在最高法院九位大法官當中，目前看來湊不齊足以擋下德州禁止墮胎新法的五票門檻。

德州大學(University of Texas)研究團隊調查發現，德州「心跳法」實施第一個月裡，全州墮胎案件與2020年9月間的統計相比，減少了大約50%。