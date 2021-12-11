我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

遭疑違憲 最高院仍裁定德州心跳法續存

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
最高法院前面連日來有贊成與反對墮胎權的團體示威，贊成墮胎者舉著「讓墮胎權繼續合法」標語，反對者墮胎者則舉牌稱「墮胎就是謀殺」。(Getty Images)
最高法院前面連日來有贊成與反對墮胎權的團體示威，贊成墮胎者舉著「讓墮胎權繼續合法」標語，反對者墮胎者則舉牌稱「墮胎就是謀殺」。(Getty Images)

德州奧斯汀地方法官皮爾普斯(David Peeples)裁定「德州心跳法」(heartbeat bill )執行方式違反德州憲法次日，聯邦最高法院10日裁定，德州這項禁止妊娠六周以上墮胎、全美至今最嚴厲的禁墮胎法得以繼續存在，但德州墮胎診所得以針對這項禁令將德州政府官員告上聯邦法院。

高院駁回司法部對德州「心跳法」提出的違憲質疑後，拜登總統也透過白宮發布聲明表示，對高院允許德州心跳法繼續有效感到憂慮；拜登並表示堅定支持近50年來「羅訴韋德案」確認的婦女墮胎憲法權利。

德州參院第八號法案(Senate Bill 8，SB8)通過後今年9月1日生效，對婦女墮胎做出近半世紀以來最大規模限縮，一旦醫護人員能夠偵測到胎兒心跳，大約為妊娠六周之際，就禁止進行墮胎手術，遭到強暴或亂倫而懷孕的案例也不例外。

相較之下，最高法院重大判例1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)及後來衍生的1992年「全國計畫生育委員會控告凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)判例，若對胚胎可於子宮之外獨立生存(fetal viability)之前，也就是大約妊娠24周之前的墮胎設限，將構成違憲(unconstitutional)。

大法官以8票對1票的壓倒性表決結果裁定，德州墮胎診所得以針對「心跳法」將主管營業執照的州政府官員告上聯邦法院；大法官同時也以5票對4票裁定，駁回針對德州州級法院法官或德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)而提告的「心跳法」訴訟，理由是派克斯頓等人「並無執法權限」(no enforcement authority)。

另方面，德州墮胎診所對倡議「心跳法案」的反墮胎團體「德州生命權」(Texas Right to Life)提出14宗訴訟，法官裁決此案違憲的爭議點在於，任何成功控告健康中心人員、墮胎業者或協助他人在懷孕六周以上墮胎者，將獲得一萬元獎金，且由被告支付。

公民握有檢舉權，包括那些不受墮胎影響的人；皮爾普斯寫道，這破壞正當法律程序；皮爾普斯表示，州法院不應該執行將執法權力授予他人的法律。

美聯社報導分析，最高法院的裁決對於墮胎診所來說，只是取得「部分勝利」；德州「心跳法」接下來還可能面臨更多司法挑戰，但在最高法院九位大法官當中，目前看來湊不齊足以擋下德州禁止墮胎新法的五票門檻。

德州大學(University of Texas)研究團隊調查發現，德州「心跳法」實施第一個月裡，全州墮胎案件與2020年9月間的統計相比，減少了大約50%。

德州 墮胎 大法官

上一則

以色列總理祝賀拜登當選 川普大爆粗口

下一則

食品同比漲6.1% 房租11月上揚0.4% 助長通膨

延伸閱讀

消費者物價指數創40年最大增幅 考驗拜登施政

消費者物價指數創40年最大增幅 考驗拜登施政
世報稅務理財11日線上講座：拜登稅改對企業個人影響

世報稅務理財11日線上講座：拜登稅改對企業個人影響
民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局
美媒：內唐亞胡率先恭賀拜登當選總統 川普暴怒飆髒話

美媒：內唐亞胡率先恭賀拜登當選總統 川普暴怒飆髒話

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
新冠快篩應該免費，但跑錯地方檢驗，有可能被收取保險不包的費用。(美聯社)

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

2021-12-05 20:02
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效