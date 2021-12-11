德州墮胎法繞過法院 首席大法官批議會踐踏司法權

德州婦女在州議會前示威，反對實施六周心跳法。圖為示威者胸前寫著「別碰我們的身體」。(美聯社)

美國最高法院首席大法官羅伯茲 (John Roberts)10日罕見地就德州墮胎 法，向最高法院同僚發出嚴厲警告，表示若容許各州仿效德州州議會那樣繞過法院立法，最高法院就有可能失去自己的權威。

羅伯茲這個措詞嚴厲的警告，獲得最高法院三名自由派法官的支持。

羅伯茲指出，德州「心跳法」是「有明確的目的及實際效果，就是要使最高法院的裁決無效」，這樣一來就破壞了憲法，以及最高法院和整個法院系統的基本角色。

羅伯茲這個警告無疑指出，右翼州議員繞過他們不喜歡的法院裁決而自行立法，而且在很大程度上，共和黨任命的法官根本不予理會及阻止；羅伯茲認為，只應由法院系統來決定法律的定義，也要抵制像德州州議會那樣繞過法院，來限制墮胎業者提出訴訟的做法。

羅伯茲強調，一個基本原則就是「憲法是國家的根本和最高法律，司法部門擁有權力及職責明確界定法律是什麼。」他引用了1803年馬布里訴麥迪遜(Marbury v. Madison)案作為案例來說明他的論點；這起案件最終確立了司法審查原則，允許法院廢除違反憲法的法律。

羅伯茲指出，「如果幾個州的立法機關可以隨意廢除美國法院的判決，並摧毀法院根據這些判決而獲得的權利，那憲法就失去了意義。」

儘管羅伯茲曾表示，政治在最高法院沒有立足之地，也明確表示阻止法院捲入黨派鬥爭，然而從德州「心跳法」的整個立法過程來看，政治介入法院系統甚深。

最高法院保守派法官擁有6-3的絕對多數，其中三名保守派法官是由前總統川普任命，即使羅伯茲加上三位自由派法官，但仍處於少數地位。

對於羅伯茲這個警告，紐約大學法學教授默瑞(Melissa Murray)認為作用不大，因為真正的問題在於，羅伯茲畢竟是原則上還是名義上的首席大法官；他不可能在以保守派為主的最高法院內發揮領導作用。