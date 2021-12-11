前參議員普度控去年大選舞弊：勝利被偷走

前聯邦參議員普度呼應川普的說法，把自己選舉失利也歸咎於有人舞弊。(美聯社)

共和黨籍的前國會參議員普度(David Perdue)6日剛宣布參選喬治亞州州長，10日又與人一起向州法院控告喬州 2020年大選舞弊，聲稱舞弊害得他和前總統川普到手的勝利被人偷走。

提控指富頓郡(Fulton County)的計票詐欺 ，該郡人口為喬州最多，此前也被控選舉詐欺；但調查人員證明不實。

普度宣布參選州長時痛批現任州長坎普(Brian Kemp)，表示如果他是州長，就不會認證喬州2020年的選舉有效。川普也多次批評坎普，認為他沒有為推翻喬州選舉失利的結果盡責；川普力邀普度參選州長並為他背書，表示坎普的表現太軟弱。

普度試圖在參院 敗選後東山再起，最新提控有助於他吸納川粉的支持；他表示，挑戰選舉結果可使共和黨團結一致，在州長初選中擊敗坎普，進而在大選中戰勝民主黨的艾布蘭(Stacey Abrams)。

普度以前也認為喬州對2020年選舉結果的認證有誤，去年計票仍在進行時，他就要求共和黨的州務卿芬斯伯格(Brad Raffensperger)辭職，認為認證的選舉結果既不誠實也不透明，表示如果他仍在參院，1月6日表決時就會反對接受喬州的選舉結果。普度是1月3日在任期屆滿後離開參院。

坎普的發言人說：「普度對選舉詐欺太攻心計，他等了一年才利用宣布參選州長的機會提訴。但是不要忘記，指控2020年選舉詐欺的司法挑戰被一次次駁回，而以前普度卻沒在興訟中掛名。」

這次普度是與富頓郡的選民伊莉莎白·萊農(Elizabeth Lennon)共同提控，要求對富頓郡的選票進行調查，相信會證實存在詐欺，但兩人沒有要求推翻選舉結果。

普度聲明說：「富頓郡的缺席選票嚴重違反喬州法律，我們要求調查並請法官考慮證據，追究詐欺涉嫌人的責任。」

富頓郡的發言人和喬州州務卿沒有對普度的指控做出回應。

喬州亨利郡高等法院的法官艾梅羅(Brian Amero)10月對一個類似訴案做出裁決，認為指控選舉詐欺的原告沒有受到特殊傷害，因此沒有理由提控。普度和萊農要求他們的控案也交給艾梅羅法官審理，因為他們有充足的理由證明，州憲法賦予他們的平等保護權遭到踐踏。