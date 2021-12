以色列總理祝賀拜登當選 川普大爆粗口

拜登(當選後,以色列總理內唐亞胡首先打電話祝賀,川普(圖)得知後用粗口大罵內唐亞胡。(美聯社)

前總統川普 在四年任期間,與以色列 前總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)十分友好,但是最新揭露的訪談顯示,一切似乎已成過往雲煙;對於內唐亞胡祝賀拜登 當選,川普指其不忠,甚至還用F字開頭的粗口罵內唐亞胡。

新聞網Axios報導,川普今年4月在海湖莊園(Mar-a-Lago)與記者拉維德(Barak Ravid)訪談時說:「我為內唐亞胡做的事比誰都多,結果第一個祝賀(拜登)的人就是他」,「他犯了個嚴重的錯誤,他根本不應該說話。」

川普還說,他跟妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)看到內唐亞胡的祝賀影片均感到「震驚」,「他太早這樣做了,好像是最早這樣做的人,我從此就沒跟他說過話了,去他媽的。」

事實上,內唐亞胡遠非第一位向拜登祝賀的國家領導人,而是拜登勝選後12小時才祝賀他。川普一直認為自己因大規模舞弊才輸掉選舉,儘管此說不受任何檢調或司法機構認同。

川普說,如果不是他出手介入,以色列早已「土崩瓦解」;川普還預告稱,雖然內唐亞胡發布影片中,如同把拜登當作他的「超級好朋友」,但是他一定會重啟以色列一貫反對的伊朗核協議。

川普與內唐亞胡在去年總統大選前就已生嫌隙,選前10天與內唐亞胡舉行視訊會議,紀念以色列與蘇丹建交時,川普問內唐亞胡說,是否覺得「瞌睡喬」有辦法達成這樣的協議?當時內唐亞胡的回答是:「總統先生,我想跟你說,我們感謝美國任何人對和平世界的幫助」;這樣的回答讓川普忿恨不已,還說內唐亞胡只是在伊朗問題上「利用他」而已。

拉維德7月內唐亞胡下台後再度與川普訪談,川普依然餘慍未消,說內唐亞胡的祝賀影片「幾如求愛一般」,讓他感到很「失望」。

這些訪談內容為Axios以色列記者拉維德新書「川普的和平:亞伯拉罕協議及重塑中東」(Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East,暫譯)的摘要。