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以色列總理祝賀拜登當選 川普大爆粗口

編譯洪毅／綜合10日電
拜登(當選後，以色列總理內唐亞胡首先打電話祝賀，川普(圖)得知後用粗口大罵內唐亞胡。(美聯社)
拜登(當選後，以色列總理內唐亞胡首先打電話祝賀，川普(圖)得知後用粗口大罵內唐亞胡。(美聯社)

前總統川普在四年任期間，與以色列前總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)十分友好，但是最新揭露的訪談顯示，一切似乎已成過往雲煙；對於內唐亞胡祝賀拜登當選，川普指其不忠，甚至還用F字開頭的粗口罵內唐亞胡。

新聞網Axios報導，川普今年4月在海湖莊園(Mar-a-Lago)與記者拉維德(Barak Ravid)訪談時說：「我為內唐亞胡做的事比誰都多，結果第一個祝賀(拜登)的人就是他」，「他犯了個嚴重的錯誤，他根本不應該說話。」

川普還說，他跟妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)看到內唐亞胡的祝賀影片均感到「震驚」，「他太早這樣做了，好像是最早這樣做的人，我從此就沒跟他說過話了，去他媽的。」

事實上，內唐亞胡遠非第一位向拜登祝賀的國家領導人，而是拜登勝選後12小時才祝賀他。川普一直認為自己因大規模舞弊才輸掉選舉，儘管此說不受任何檢調或司法機構認同。

川普說，如果不是他出手介入，以色列早已「土崩瓦解」；川普還預告稱，雖然內唐亞胡發布影片中，如同把拜登當作他的「超級好朋友」，但是他一定會重啟以色列一貫反對的伊朗核協議。

川普與內唐亞胡在去年總統大選前就已生嫌隙，選前10天與內唐亞胡舉行視訊會議，紀念以色列與蘇丹建交時，川普問內唐亞胡說，是否覺得「瞌睡喬」有辦法達成這樣的協議？當時內唐亞胡的回答是：「總統先生，我想跟你說，我們感謝美國任何人對和平世界的幫助」；這樣的回答讓川普忿恨不已，還說內唐亞胡只是在伊朗問題上「利用他」而已。

拉維德7月內唐亞胡下台後再度與川普訪談，川普依然餘慍未消，說內唐亞胡的祝賀影片「幾如求愛一般」，讓他感到很「失望」。

這些訪談內容為Axios以色列記者拉維德新書「川普的和平：亞伯拉罕協議及重塑中東」(Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East，暫譯)的摘要。

拜登(左)當選後，以色列總理內唐亞胡(右)首先打電話祝賀，圖為2010年時任副總...
拜登(左)當選後，以色列總理內唐亞胡(右)首先打電話祝賀，圖為2010年時任副總統的拜登訪問以色列與內唐亞胡握手。(美聯社)

川普 拜登 以色列

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