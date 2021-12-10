我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

客人酒駕闖紅燈撞死祖孫 酒吧判賠3010億元

記者張聲肇／綜合報導
德州地方法院陪審團7日判定，一家酒吧過量供酒以致客人酒駕撞死人，需判賠天價3010億元。（Getty Images）
德州地方法院陪審團7日判定，一家酒吧過量供酒以致客人酒駕撞死人，需判賠天價3010億元。（Getty Images）

29歲青年德爾伯斯克（Joshua Delbosque）酒醉駕車撞死一對祖孫，自己喪生，還牽連到賣酒給他的酒吧；德州地方法院陪審團7日判定，過量供酒以致客人以91哩時速闖紅燈撞死人的酒店需判賠天價3010億元。

德州基督聖體市(Corpus Christi)啤酒肚體育酒吧（Beer Belly's Sports Bar）2017年11月12日賣酒給德爾伯斯克，讓他酒駕撞死59歲的金覺德（Tamra Kindred）和她16歲的孫女安德森（Aujuni Anderson）。

金覺德的兩個女兒珍妮佛‧金爵德和伊莉莎白‧安德森提出民事訴訟，說酒吧提供「危險數量的酒精」給德爾伯斯克，導致這不幸命案。

當地Nueces郡法院宣判這筆天價的賠償數額，原告律師弗拉德（John Flood）說原告不期盼拿到全額；酒吧已於2019年歇業；他說，判決書明定酒吧主人要賠償10.4億元給原告，那是「實際損失」，另外3000億元是「以儆效尤」損失。

弗拉德說，本判決的最大意義在於，酒商如果不惜以客戶和公眾的安全為代價，而拼命賣酒賺錢的話，是要負責任的。

伊莉莎白說，她們提告的用意就是要提醒大家酒駕的危險，更重要的是，賣酒的商家不應為了賺錢，讓客人喝過量的酒。

實際闖禍的駕車人，當天喝了11杯酒精含量高的酒，酒測的酒精密度高達0.263，遠高於德州的最高合法量0.08。

弗拉德說，判決的另一重大意義是，人命比什麼都重要，然而如果不讓大家都「為自己的行為負責」，做到「尊重人命」的話，不會發生這類不幸事件。

金爵德到外孫女打工的披薩店把孫女接回家的路上，遭德爾伯斯克2014年道奇Charger車高速撞擊，三人都死亡。

兩名原告的律師團說，兩人都不期盼可以拿到半塊錢的賠償金，不過希望訴訟到底，獲此判決，可以喚起民眾的道路安全意識，尤其酒駕是害人又害己。

德州 道奇

上一則

美護不了台灣…尼加拉瓜斷交時機 對台最後的溫柔？

下一則

憂校園槍案模仿潮 密州警拘留9歲小學生

延伸閱讀

紐約「聖誕老人大遊行」回歸 MTA頒禁酒令防與會者買醉

紐約「聖誕老人大遊行」回歸 MTA頒禁酒令防與會者買醉
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
華府馬州聯手打擊不清醒駕駛 嚴抓酒駕、藥駕

華府馬州聯手打擊不清醒駕駛 嚴抓酒駕、藥駕
哈維郡首位亞裔警長 明年元旦上任

哈維郡首位亞裔警長 明年元旦上任

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

2021-12-02 19:02
45%的美國家庭表示通膨讓生活面臨「重度或中度」困難，同時消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

2021-12-03 13:56

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？