客人酒駕闖紅燈撞死祖孫 酒吧判賠3010億元

德州地方法院陪審團7日判定，一家酒吧過量供酒以致客人酒駕撞死人，需判賠天價3010億元。（Getty Images）

29歲青年德爾伯斯克（Joshua Delbosque）酒醉駕車撞死一對祖孫，自己喪生，還牽連到賣酒給他的酒吧；德州 地方法院陪審團7日判定，過量供酒以致客人以91哩時速闖紅燈撞死人的酒店需判賠天價3010億元。

德州基督聖體市(Corpus Christi)啤酒肚體育酒吧（Beer Belly's Sports Bar）2017年11月12日賣酒給德爾伯斯克，讓他酒駕撞死59歲的金覺德（Tamra Kindred）和她16歲的孫女安德森（Aujuni Anderson）。

金覺德的兩個女兒珍妮佛‧金爵德和伊莉莎白‧安德森提出民事訴訟，說酒吧提供「危險數量的酒精」給德爾伯斯克，導致這不幸命案。

當地Nueces郡法院宣判這筆天價的賠償數額，原告律師弗拉德（John Flood）說原告不期盼拿到全額；酒吧已於2019年歇業；他說，判決書明定酒吧主人要賠償10.4億元給原告，那是「實際損失」，另外3000億元是「以儆效尤」損失。

弗拉德說，本判決的最大意義在於，酒商如果不惜以客戶和公眾的安全為代價，而拼命賣酒賺錢的話，是要負責任的。

伊莉莎白說，她們提告的用意就是要提醒大家酒駕的危險，更重要的是，賣酒的商家不應為了賺錢，讓客人喝過量的酒。

實際闖禍的駕車人，當天喝了11杯酒精含量高的酒，酒測的酒精密度高達0.263，遠高於德州的最高合法量0.08。

弗拉德說，判決的另一重大意義是，人命比什麼都重要，然而如果不讓大家都「為自己的行為負責」，做到「尊重人命」的話，不會發生這類不幸事件。

金爵德到外孫女打工的披薩店把孫女接回家的路上，遭德爾伯斯克2014年道奇 Charger車高速撞擊，三人都死亡。

兩名原告的律師團說，兩人都不期盼可以拿到半塊錢的賠償金，不過希望訴訟到底，獲此判決，可以喚起民眾的道路安全意識，尤其酒駕是害人又害己。