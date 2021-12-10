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憂校園槍案模仿潮 密州警拘留9歲小學生

編譯林梅婕／綜合9日電
密西根州牛津高中校園槍擊慘案， 引起模仿效應；數十名當地學生疑似發表在校園犯下暴力罪行的言論而遭警拘留。圖為哀悼的民眾。（美聯社）
密西根州牛津高中校園槍擊慘案， 引起模仿效應；數十名當地學生疑似發表在校園犯下暴力罪行的言論而遭警拘留。圖為哀悼的民眾。（美聯社）

密西根州牛津高中上個月底發生的校園槍擊慘案，引發全國高度關注，卻也激起一陣模仿效應；數十名當地學生疑似發表在校園犯下暴力罪行的言論，遭到警方拘留，其中甚至包括年僅九歲的小學生。

上個月30日一名15歲學生攜槍進入牛津高中掃射，造成四人死亡、七人受傷；據稱，案發地區附近的兩個學區至少20多名學生，因對校園造成潛在暴力威脅而被拘留。

當局提醒，只要談到「帶槍進入學校」，即使只是無傷大雅的玩笑，都可能讓這些學生面臨嚴重的後果。

距離牛津高中20哩遠的沃特福德鎮(Waterford)警察局局長安德伍德(Scott Underwood)表示，最近他們接獲三起威脅校園安全的報案，共拘留四名學生，其中兩名甚至是只有九歲的小學生。

這幾名學生雖然都在後來被釋放，但警方聲明指出，這兩名九歲學童持有「一份名單，分別列出好和壞的學生，一些名字旁邊還附註『活』或是『死』的字眼」；警方強調已向奧克蘭郡檢察官辦公室遞交青少年起訴請願書，希望檢方能慎重看待此事。

另外，一名八年級學生則是向其他同學透露自己攜槍入校，希望能模仿牛津高中的槍擊案；另一名同樣是八年級的學生明確以「如果我是校園槍擊案的兇手…」為前提，高談自己會使用何種槍枝，以及作案地點和時間。

本周稍早沃特福德鎮還有兩名中學生因日前揚言對校園造成威脅遭到拘留，被以假造恐怖主義威脅的罪名起訴，最重可面臨20年刑期。

韋恩郡(Wayne County)檢察官辦公室也在8日分別起訴四名學生，對懷恩多特市(Wyandotte)和底特律校園造成威脅，韋恩郡檢察官金‧沃希(Kym Worthy)表示：「過去幾天我們以校園威脅等相關罪名，起訴了18名年輕學生。」

密西根州牛津高中校園槍擊慘案， 引起模仿效應；數十名當地學生疑似發表在校園犯下暴...
密西根州牛津高中校園槍擊慘案， 引起模仿效應；數十名當地學生疑似發表在校園犯下暴力罪行的言論而遭警拘留。圖為學生們哀悼的文字。（美聯社）

檢察官 槍擊 警察

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