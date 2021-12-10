一對女兒都在密州校園槍案受害 父母索賠2億

密西根州牛津高中校園槍擊慘案， 引起模仿效應；數十名當地學生疑似發表在校園犯下暴力罪行的言論而遭警拘留。（Getty Images）

密西根州 底特律郊區的牛津(Oxford)高中一對姊妹學生的家長9日在聯邦法院提控，控告學區 及其工作人員疏忽職守和無視學生安全，導致11月30日發生嚴重槍擊案，提出兩項各索賠1億元的訴訟案。

提控人是17歲高三女生萊莉(Riley)及其妹妹14歲高一生貝拉(Bella)的父母，妹妹當時親眼見到姊姊的頸部中彈。

訴狀指控的學區工作人員包括學區學監、校長、教務長、兩名輔導員和兩名教師等，稱他們違反憲法第14修正案和密西根州法，因為「青少年有免於危險的權利」，而學區人員卻「魯莽無視」受害者的安全。

槍案造成四名學生喪命，多人重傷；15歲的槍手柯朗伯利(Ethan Crumbley)被控謀殺和恐怖主義，他的父母被控過失殺人，因為家長理應知道兒子在學校會構成威脅，但他們均不認罪。

牛津學區的不作為受到檢視，奧克蘭郡(Oakland)檢察官表示，槍案是一系列令人不安的事件引發的。

槍案發生前一天，一名教師看到柯朗伯利打電話求購槍彈，學校知道他曾與母親去過靶場。槍案發生的當天早晨，另一名教師發現柯朗伯利的一幅令人驚駭的畫，畫的是一把槍、一個人被打中和「想法絕不能停，幫幫我」的文字。

柯朗伯利的父母立刻被召到學校，與兒子和學校人員一起開會，校方要求兩名家長在48小時內給兒子安排諮詢輔導，否則將報告給兒童保護機構；學校還要求兩人將兒子帶回家，但被拒絕。

會後校方經在輔導室觀察，認為柯朗伯利的行為正常，決定把他送回教室，但沒有檢查他的物品中有沒有武器，結果當天稍晚，柯朗伯利從廁所走出並開始射擊。

訴狀稱，槍案之前柯朗伯利的一系列行為就令人質疑，他開槍的前一天晚上在推特發文：「現在我成為摧毀世界的死者，明天見，牛津。」控方認為，這些言論意謂著槍案的倒數計時，是威脅要製造人身傷害。

控狀說，柯朗伯利之前數周就在社群媒體 發表威脅言論，但學區主任和校長卻認為不可靠。

控案還指出，槍案當天校方與柯朗伯利及其父母在學校開會，但學校人員只有校長和教務長，沒請校園安保參加。

許多校園槍案發生後，往往會有持續多年的民事訴訟，但法律專家認為，學區管理人員、教師和輔導員通常鮮少恐懼面臨刑事指控，哪怕是有可能暴力的徵兆。