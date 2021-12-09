眾院通過7680億國防授權法案 參院要兩黨磋商再投票

眾院 7日以363票贊成對上70票反對，通過7680億元的年度國防授權法案(National Defense Authorization Act，簡稱NDAA)，此案送交參院審議。參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)已表示，將會就兩黨磋商妥協的NDAA版本舉行投票。

眾院與參院軍事委員會公布兩黨磋商版本的NDAA內文後，眾院舉行投票，以363票對70票壓倒性通過此案，其中51位民主黨眾議員 和19位共和黨眾議員投下反對票。

眾院9月曾以316票對113票通過兩黨合作的NDAA版本，當時38位民主黨眾議員和75位共和黨眾議員投下反對票。

妥協版本的NDAA經費總額7682億元，包括7400億元的國防預算、278億元的能源部國安計畫，以及3億7800萬元的國防相關活動經費。

最終版本的NDAA經費比拜登總統原本提議的7530億元還高，原本的國防預算約7150億元。

國會山報(The Hill)報導，NDAA是政策法案，而非授權預算案，表示仍須通過另一項相應的撥款法案。

這項法案採納白宮的建議，增加基本軍費開銷約2.7%。

此案移除司令官在起訴部分強暴、性侵、謀殺、過失殺人和綁架等犯罪時的裁決權，此法案根據「統一軍事法典」(Uniform Code of Military Justice)，將性騷擾 視為刑事犯罪，要求由外部獨立調查員徹查所有關於性騷擾的指控。

眾院軍事委員會主席謝安達(Adam Smith)表示，軍事司法改革「是這項法案中最重要的一件事」，「目前的規定不足以因應或保護在軍中面臨性犯罪的人員，這是最根本的改革。」

共和黨慶幸此法案納入一項條款，闡明不願意遵照國防部強制新冠疫苗令接種疫苗的職業軍人將可榮譽退役(honorable discharge)。