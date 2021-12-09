拜登簽行政令 要聯邦政府2050年前達碳中和

拜登總統8日在白宮簽署行政命令，規定所有聯邦單位建築內到2030年前要百分之百使用無碳污染的綠能電力。圖為拜登8日下午在密蘇里州堪薩斯市交通局推動剛生效的基建法。(Getty Images)

總統拜登 8日簽署行政命令，聯邦政府 要在2050年前實現碳中和，目標是到2030年將溫室氣體排放量減少65%，同時也藉此拉動美國在無碳電力及零排放汽車 的技術領先。

有關命令指出，作為全國最大的單一土地所有者、能源消費者及雇主，聯邦政府可以透過改變建造、購買及管理電力、車輛、建築以及其他方式，以實現清潔及可持續，同時促進私營部門的參與。

根據計畫，到了2030年，政府辦公樓使用100%無碳污染電力；到2035年，聯邦政府的汽車車隊將實現全電動；2050年聯邦商品和服務合同將實現無碳排放；2032年時政府建築應減少50%碳排放量，至2045年更應實現無碳排放。

截至2020年，聯邦政府的車隊超過65萬輛，包括25萬多輛民用車輛，18.1萬輛軍用車輛，以及超過25萬輛郵政車輛。

白宮發出聲明說，拜登簽署這個行政命令，就是履行承諾支持清潔能源和清潔技術行業的發展，同時加快美國在2035年實現無碳污染電力行業的進程。聲明指出，透過有關行政命令，政府將改造她擁有的30萬座建築物、60萬輛汽車以及每年6500億元商品和服務購買力的投資組合，以實現淨零排放。

聲明強調，美國政府將以身作則，為美國企業在全球清潔能源經濟領域的競爭中提供堅實基礎並取得勝利，同時也在國內創造高薪工作崗位。

該命令使聯邦機構更具彈性應對氣候變化的影響，同時提高供應鏈的可持續性，減少聯邦的工作、資產及計畫受干擾和損害。政府到了2030年，將與公用事業、開發商、科技公司、金融家等合作，購買來自太陽能和風能等無碳排放來源的電力。

此外，聯邦政府轉向零排放汽車，將加快提高美國供應零排放汽車及電動汽車電池的工業能力，並在製造、工程及技術行業，創造和維持良好的工作崗位。

儘管有人質疑要實現零排放還要等待30年，但多個環保組織均稱讚這個行政命令是積極的一步。

環保倡導組織「CleanAirTaskForce」負責人格里菲斯(LindseyBaxterGriffith)形容，這個行政命令為電力採購設定了一個大膽的基準，透過政府巨大的購買力來推進關鍵的無碳技術。