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史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

拜登民企疫苗接種令 參院52：48推翻 但眾院不看好

編譯洪毅柯立偉╱綜合報導
參院8日晚間投票通過法案，阻止拜登總統對私營企業下達的疫苗強制令生效。(美聯社)
參院8日晚間投票通過法案，阻止拜登總統對私營企業下達的疫苗強制令生效。(美聯社)

參院8日晚間投票通過法案，阻止拜登總統對私營企業下達的疫苗強制令生效；共和黨人稱這是在打擊聯邦政府以「提升接種率」為名而擴權的重大勝利。

拜登的疫苗接種令限定員工人數達100人或以上的企業，業主須要求員工在明年1月4日前完成接種，或接受檢測；這項要求被視為最具爭議性；適用此命令的企業達190萬家，預計影響8420萬人。

共和黨人質疑此舉「非法越權」、染指私部門，並戕害民間團體自治，因此醞釀國會審核法(Congressional Review Act)，試圖推翻拜登的民企接種令，再加上民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)及泰斯特(Jon Tester，蒙大拿州)倒戈，參院於8日晚間以52:48的票數通過，推翻拜登針對民營企業的新冠疫苗接種令。

投票結束後參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)譴責投票結果，認為否決疫苗強制令將無法遏止疫情帶來的威脅；他說：「這些共和黨人和反疫苗者在做的事，就是反綁自己的手，放任Omicron變種病毒繼續傳播。」

推翻拜登民企接種令的法案將送往眾院審議，雖然只需四位民主黨籍眾議員倒戈，法案即可獲得通過，但由於民主黨籍眾議員對此案均不贊同，再加上議長波洛西(Nancy Pelosi)預料將透過議事程序不讓此法案交付表決，除非共和黨人能在眾院得到至少218個簽名，否則本案最終應不會通過。

此外，早在參院投票前，白宮預算管理局(OMB)就已放話，如果兩院真的照案通過國會審核法，將「強烈建議」總統行使否決權；預算管理局7日的聲明說：「新冠確診數不斷攀升、各種變種病毒來勢洶洶，國會推翻這項強制措施將毫無意義。」

由於疫苗強制令成為法律的機會渺茫，使得推翻接種令的措施也無多大實效，但這已表明拜登的接種令、尤其是針對民間企業的部分面臨相當的阻礙；聯邦第五巡迴上訴法院11月上旬指其「異常廣泛」、「嚴重越權」；聖路易聯邦地區法院亦認為有「挑戰聯邦體系傳統觀念」的疑慮。

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