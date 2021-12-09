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開支案的紅藍卡藥價談判 不含阿茲海默新藥

記者顏伶如╱綜合報導
拜登總統全力推動的總預算法案包括要求授權紅藍卡的「醫療照顧」與藥商談判降低藥價，但不包含麻州百健藥廠出產的治療阿並海默症的新藥。(美聯社)
拜登總統全力推動的總預算法案包括要求授權紅藍卡的「醫療照顧」與藥商談判降低藥價，但不包含麻州百健藥廠出產的治療阿並海默症的新藥。(美聯社)

價格昂貴的百健藥廠(Biogen)阿茲海默症新藥Aduhelm一年費用高達5萬6000元，導致俗稱紅藍卡聯邦醫療保險(Medicare)B部分(Part B)保費將大幅提高；美聯社報導分析，這起案例凸顯拜登總統雖有抑制處方藥物開銷的策略，執行層面卻有鞭長莫及的落差。

根據國會現正審議中的拜登社會政策法案，對於民主黨提出的聯邦醫療保險處方藥物議價機制，Aduhelm將有十多年時間得以豁免，原因在於法案條文不允許聯邦醫療保險為剛剛研發成功的藥物議價，以便讓藥廠有時間可以賺回為了研發新藥所投資的成本。類似Aduhelm的生物藥品(Biologics)擁有13年的藥價保護。

聯邦醫療保險為了有足夠經費購買Aduhelm，使用紅藍卡的老年人接下來將負擔更高的保費。雖然Aduhelm是近20年來第一種獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准的阿茲海默症藥品，但療效卻遭到不少醫學專家質疑。

美聯社報導，民主黨高層表示，就在民主黨忙著落實降低處方藥價的競選承諾之際，阿茲海默症新藥價格昂貴將為民眾造成負擔，將讓民主黨形象受損。

社會開支法案條款將為胰島素(insulin)藥物花費設定每月35元上限，並為藥價每年調漲設限，同時讓紅藍卡持有人避免面臨必須自掏腰包的巨額花費。

美聯社分析，如果法案在國會通過，這些項目將需要數年時間才能全數落實，但紅藍卡保費調漲卻是短期內就會出現，而且時間點剛好碰到期中選舉年的年初。

收入最低的民眾，聯邦醫療保險B部分(Part B)保險月費將增加大約21.6元，從目前每月148.5元，在2022年起調高至每月170.1元。美聯社分析，調高費用當中約有11元都是因為Aduhelm的緣故。

參院財政委員會主席、民主黨籍聯邦參議員魏登(Ron Wyden)在聲明中說：「每當藥廠決定為產品訂定超高價格時，老年人不應該被迫面臨保費增加。」

魏登說，將為保障老年人的荷包採取行動，也呼籲聯邦醫療保險評估各種可行之道，以便做出調整。

聯邦醫療保險 民主黨 紅藍卡

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