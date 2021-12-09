阻俄入侵烏克蘭 拜登：用兵不在美考慮之列

俄軍在烏克蘭邊界集結，美國駐烏克蘭大使館訪問團上月17日前往烏東頓內次克聯軍據點了解軍情。(美聯社)

拜登 總統8日警告俄羅斯總統普亭 ，若俄國 攻擊烏克蘭，將面臨嚴厲的經濟制裁，但拜登表明不考慮動用美軍，同時允諾就俄國關切的北大西洋公約組織(NATO)東擴議題對話；普亭則表示，莫斯科政府將在一周內提交與美國安全對話的建議。

拜登表示，他7日與普亭通話時「把話講得很直接」，警告普亭若入侵烏克蘭將付出巨大代價。

拜登從白宮準備前往堪薩斯城之前表示：「沒有矯揉造作的文字，禮貌且清楚，若他入侵烏克蘭，將會有嚴重的後果，前所未見的經濟制裁，我非常確信他了解此訊息。」

當被記者問到是否排除出動美軍阻止俄國侵略烏克蘭時，拜登說：「用兵不在考慮之列。」

拜登表示，美軍有義務保護北約盟友，但烏克蘭並不屬於大西洋軍事聯盟，「美國不會單方面對俄國侵略烏克蘭動用武力，這不會發生。」

拜登表示，美國及其盟友與俄國將討論莫斯科政府對北約擴張的不滿，「希望最快10日能宣布，會有高層級的會談，不只是我們，至少會有四個北約主要盟國與俄國，討論俄國對北約的關切，以及我們能否協商出降低緊張情勢的辦法。」

普亭允諾，莫斯科政府將在一周內，提交與美國進行安全對話的建議，重申否認計畫攻擊烏克蘭，但莫斯科不會漠視北約可能擴張，繼而影響其鄰國。

「每個國家都有權利選擇確保其安全的最佳辦法，但必須以不影響他國利益、不危及他國安全為前提，此次是俄國，安全必須是全球性且人人平等的。」普亭說：「我們無法不關切烏克蘭有意加盟北約，這無疑會導致軍事派遣、基地建設與武器部署，這會威脅到我們。」

普亭形容與拜登的兩小時談話「開放、明確且具建設性」，雙方同意請專家在歐洲舉行會談，「俄國將會在幾天、一周內準備好會談論點，提交給美方。」

普亭表示，「我們假設此次的論點會被聽見」，暗指西方國家曾忽視莫斯科對北約向東擴張，吸收前蘇聯在中歐、東歐與波羅的海盟國的抱怨。